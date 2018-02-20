“الجنح” برأت باكستانياً من سب وضرب وتهديد كويتية بالقتل

قررت محكمة الجنح ببراءة شاب باكستاني من ضرب وسب وتهديد بالقتل واتلاف مركبة عشيقته الكويتية بعد رفضها الزواج منه.

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه ضرب المجني عليها على نحو محسوس واحدث بها الاصابات الموصوفة بتقريرها وهدد بالقتل عن طريق افعال توقع في الروع والعزم على الاعتداء على النفس قاصدا بذلك حملها على الزواج منه واتلف عمدا وبقصد الاساءة مركبتها المملوكة لها وسب علنا المجني عليها في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من الغير على نحو يخدش شرفها واعتبارها.

وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان دافعا بعدم توافر دليل يقيني في الدعوى يمكن معه اسناد الاتهام الموجه للمتهم بارتكابه وعدم توافر اركان الجرائم المسندة الى المتهم وعدم ثبوتها في حقه وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني حيث ان ما قالته المجني عليها يتناقض مع تقرير الطب الشرعي تناقضا يستعصي على المواءمة ويستحيل قبوله بالعقل والمنطق السليم.

واضاف القطان ان الثابت من تحريات المباحث في الجنحة الماثلة دلت بانه اسفرت عن قيام المتهم فقط بإفراغ الهواء من اداء سيارة المجني عليها فقط ولم تسفر التحريات خلاف ذلك وهو دليل براءة المتهم ايضا من التهم المنسوبة اليه.