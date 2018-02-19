الجنفاوي: خسارة السداسية ” كابوس “

كتب – ناصر الفضلي:

اعتبر صالح الجنفاوي مدير الفريق الاول لمرة القدم بنادي الجهراء خسارة فريقه امام التضامن بستة اهداف مقابل ثلاثة كابوس بالنظر الى ما أظهره ابناء القصر الاحمر من نتائج خلال بطولة الدوري الممتاز، وقال اننا لم نتوقع الخروج مهزومين بهذة النتيجة الكارثية وهو ما شكل كابوسا للاعبين واعضاء مجلس الادارة والجهازين الاداري والفني٠

وأضاف قائلا: لم يظهر بعض اللاعبين بالمستوى المأمول والمتوقغ منهم لاسباب من ابرزها ضغط المباريات وهو ما قد يكون شكل ضغطا بدنيا وارهاقا عليهم، كما ان نشوة الفوز على الابيض قد تكون ايضا سببا في ظهورهم المتواضع اضافة الى ان هناك عوامل أخرى خارجة عن ارادة اللاعبين ادت الى النتيجة العريضة ومنها اغفال الحكم لركلة جزاء واضحة في الشوط الثاني عندما تعمد مدافع التضامن تغيير مسار الكرة بيده قبل وصولها للمهاجم اضافة الى ان الهدف الثاني للفريق المنافس جاء من هجمة قادها يوسف عنيزان من وضع متسلل قبل تمريرة الكرة لمسجل الهدف راشد المطيري٠

وأوضح الجنفاوي ان المدرب بوريس بونياك قرر منح اللاعبين راحة ٤٨ ساعة اليوم وغدا على ان يباشر الجهراء تدريباته الاربعاء المقبل استعدادا لمواجهة القادسية الصعبة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري، مشيرا الى ان الجهاز الاداري سيسعى جاهدا الى تجهيز اللاعبين واخراجهم من الحالة المعنوية المهزوزة تحضيرا للقاء الاصفر٠

وكشف ان الجهراء يملك لاعبين قادرين على العودة بسرعة الى المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة وان صفوف الفريق ستكون مكتملة ولا توجد اية غيابات مؤثرة في التشكيلة الاساسية سواء لعقوبة الايقاف او بداعي الاصابات.