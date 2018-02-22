الجنفاوي : رونالد وافق مبدئيا على التجديد للجهراء

كتب- ناصر الفضلي :

أكد صالح الجنفاوي مدير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء ان المهاجم الكاميروني ابدى موافقة مبدئية على تجديد عقده للموسم الكروي المقبل ، مشيرا الى ان اجراءات تجديد العقد ستتم بشكل رسمي خلال الايام القليلة المقبلة بالتنسيق بين مجلس ادارة النادي ووكيل اعمال اللاعب .

وأضاف ان قرار استمرار رونالد جاء نزولا عند رغبة اعضاء الجهازين الفني والاداري وخصوصا المدرب الصربي بوريس بونياك الذي اعرب عن رغبته باستمرار الكاميروني لما يتميز به من امكانيات فنية وبدنية والحال ينطبق على مواطنه المدافع ارون .

واوضح الجنفاوي ان صفوف الجهراء ستكون مكتملة لمواجهة القادسية غدا ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري فيفا ، مشيرا الى انه تم عقد اجتماع مصارحة مع اللاعبين تم من خلاله التشديد على اهمية المباراة وضرورة تناسي الهزيمة الاخيرة امام التضامن في المرحلة الماضية .