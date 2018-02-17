«الجهاز المركزي» أصدر 9521 مراسلة للبدون في 2017

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اصدار 9521 مراسلة لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تتعلق بمعاملات المقيمين بصورة غير قانونية عام 2017.

وقال مدير ادارة المعلومات في الجهاز عبدالله الفرحان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان المراسلات استفاد منها 14397 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضاف الفرحان ان العدد الاكبر من المراسلات تم توجيهه الى وزارة الصحة بواقع 4468 مراسلة (المواليد والوفيات) تخض 6694 شخصا و625 مراسلة (تأمين صحي) وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2017.

وبين ان الجهاز وجه 2356 مراسلة لادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل استفاد منها 3310 اشخاص و1111 مراسلة لوزارة الداخلية تخص 1117 شخصا فضلا عن 292 مراسلة للجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء استفاد منها 588 شخصا.

ولفت الى انه تم توجيه 94 مراسلة لوزارة الدفاع تخص 460 شخصا الى جانب 575 مراسلة لجهات اخرى استفاد منها 1603 أشخاص.

وأوضح ان عدد الاشخاص الذين تمت دارسة حالاتهم ممن قاموا بتقديم مؤهلاتهم للتسجيل بنظام ديوان الخدمة المدنية وتم اعتمادهم لدى قاعدة الديوان خلال الفترة نفسها بلغ 745 شخصا.

ودعا أصحاب الشهادات وحديثي التخرج من حملة شهادة الدبلوم وما فوق ومن تنطبق عليهم شروط التعيين في القطاع الحكومي وفقا لالية التوظيف المعتمدة من الديوان الى مراجعة الجهاز المركزي لتحديث بياناتهم.