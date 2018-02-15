“الجهراء الاجتماعي”: الرياضة أسلوب حياة واستثمار لطاقات الشباب

كتب – عبدالناصر الأسلمي:

عقد قطاع التنمية الرياضية في مركز الجهراء الاجتماعي التابع لمحافظة الجهراء اجتماعا تناول سبل دعم شباب المحافظة رياضيا واجتماعيا حيث ترأس الاجتماع رئيس قطاع التنمية الرياضية ناصر الوليد بحضور رئيس مركز الجهراء للأمن الاجتماعي د. عبدالله العوضي والمدير التنفيذي لمركز الجهراء للامن الاجتماعي فايز العماوي، وأكد ناصر الوليد على ان قطاعهم تنموي رياضي شامل لجميع انواع الالعاب الرياضية المعتمدة عالميا وانهم يسعون الى نشر وتعزيز الثقافة الرياضية الرافدة للمجتمع.

وقال الوليد خلال الاجتماع: انهم يطمحون لتأسيس مرجعية رياضية جهراوية من خلال جعل الرياضة اسلوب حياة واستثمار لطاقات الشباب ومن ابرز اهداف المركز تعزيز اسلوب المعيشة العصرية الصحية للجميع فضلا عن السعي لاكتشاف المواهب المبكرة لدى الشبيبة وتنمية قدراتهم وتعزيز اهداف السلام والاخلاق الحميدة واستثمار اوقات الفراغ التي تحيط بالشباب عبر الانشطة الرياضية المفيدة ورفع مستوى كفاءة الشباب البدنية والنفسية والاجتماعية.

وعن اختصاصات المركز أوضح انها تشمل اقامة دورات تدريبية ومسابقات رياضية واندية صيفية اضافة الى عمل زيارات خارجية ودعم المواهب الرياضية واقامة المشاريع التي تخدم ابناء المحافظة رياضيا ناهيك عن ورش العمل وتقديم الاستشارات الرياضية المتخصصة.

وقال: انه تم عقد اجتماعات مع د. عبدالله العوضي لتوجيه الاعضاء حيث تمت الانطلاقة لوضع الاختصاصات والافكار والشعار والرؤية لمحافظة الجهراء لتكون مركزا اجتماعيا رياضيا الى جانب انه تم الاتفاق على ملامح الرسالة وفكرة قطاع التنمية و وضع النقاط على الحروف لرفد الشارع الجهراوي.

وأوضح ان هناك برامج تدريبية في التعامل مع سن الاحداث الذين تناهبتهم السلوكيات الخاطئة حيث كشف ان مديرية امن الجهراء ذكرت في احصائية لها انها قامت بـ 355 ضبطية خلال العام الماضي منها 80‎‎٪ للاحداث، اذ يشكل سن الاحداث جزءا مهما من المجتمع الكويتي خاصة في محافظة الجهراء.