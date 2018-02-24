كتب – محمد ابراهيم وناصر الفضلي:

انتزع الجهراء وصافة دوري فيفا بعد فوزه على القادسية امس 2/1 في ختام الجولة 12، ورفع ابناء القصر الاحمر رصيدهم الى 19 نقطة وبقي الاصفر عند 13 نقطة، وسجل للجهراء رونالد وعادل سعيد وللأصفر ضاري سعيد وشهدت المباراة مشادة بين المطوع وعبدالرحمن العنزي، وفي اللقاء الثاني فاز النصر على كاظمة 3-2 في اللقاء الذي اقيم على ستاد علي صباح السالم ليرفع العنابي رصيده الى 16 نقطة.

وبقي البرتقالي عند 12 نقطة، سجل للفائز توريس وزبن العنزي هدفين في الدقائق ٣٢ و٤٧ و٧٥ على التوالي، وللسفير فرانديللي واليكس ليما في الدقيقتين ٥٠ و٩٢.

بالعودة لمباراة القادسية والجهراء وضحت رغبات الفريقين الهجومية مبكرا رغم تأثر ارضية الملعب بالامطار حيث اندفع لاعبو الفريقين بحثا عن خطف هدف السبق من خلال محاولات هجومية متبادلة بالدقائق الاولى فأضاع ديابي اولى فرص الاصفر واطاح رونالد بمحاولة جهراوية، الا ان الوضع تغير مع مرور الوقت حيث تفوق الاصفر من ناحية الاستحواذ والحضور الهجومي وضاعت فرصة ذهبية لمحمد الفهد عندما انفرد بالحارس بندر سليمان الذي تفوق وابعد تسديدته، وعلى عكس سير اللقاء خطف رونالد هدف السبق لابناء القصر الاحمر بتسديدة صاروخية بالدقيقة 26، حاول الاصفر تنويع هجومه من اجل ادراك التعادل الا ان محاولاته ذهبت ادراج الرياح في الوقت الذي كاد فيه الجهراء يضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الا ان الرشيدي كان لمحاولة رونالد بالمرصاد.

جاء الشوط الثاني افضل من سابقه حيث تبادل الطرفان الهجوم والخطورة على المرميين فتالق بندر سليمان في ابعاد محاولات بدر المطوع وديابي الى جانب محمد الفهد بالمقابل وقف دفاع الاصفر وخالد الرشيدي سدا امام مرتدات ابناء القصر الاحمر.

تعالت الاثارة مع الدقيقة 16عندما طالب القدساوية بركلة جزاء لمحمد الفهد الا ان الحكم اشار باستمرار اللعب ليعترض لاعبو واداريو الاصفر وتتحول الهجمة للجهراء الذين يطالبون بركلة جزاء بداعي اعاقة فيصل زايد الا ان الحكم يوجه الكارت الاصفر لزايد بداعي التمثيل ليعترض ابناء القصر الاحمر على قراره.

رغم محاولات مدربي الفريقين تنشيط الصفوف بالدفع بالبدلاء محمد القبندي واحمد الزنكي بالاصفر ومحمد سعد وعادل سعيد بالجهراء وفي الدقيقة 91 سجل ضاري سعيد هدف التعادل وبعدها بدقيقة تقدم عادل سعيد مرة اخرى للجهراء.

وعن احداث لقاء النصر وكاظمة فلم يرتق الشوط الاول الى المستوى المطلوب في مواجهة النصر وكاظمة بالرغم من محاولات البرتقالي الى المبادرة الهجومية ولاحت اكثر من فرصة لافتتاح التسجيل ابرزها من رأسية المدافع اليكس ليما علت العارضة.

على الجانب الآخر دخل العنابي في اجواء اللقاء تدريجيا وتألق حمود عايض واستطاع تشكيل ثنائي مع السيد ضياء في بناء الهجمات للمهاجمين توريس وزبن العنزي الذي تمكن من التسبب في ركلة الجزاء في الدقيقة ٣٢ اثر عرقله تعرض لها من قبل المدافع عمر ديكيتيه وسجل منها المحترف البرازيلي توريس الهدف الاول.

ومع بداية الشوط الثاني خطف زبن العنزي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ٤٧ من تسدية قوية فاجأ بها حسين كنكوني، لم تمض ثلاث دقائق حتى قلص المحترف البرازيلي فرانديللي الفارق للسفير مستغلا تمريرة ناصر الفرج ليطلق الكرة قوية في شباك الحارس محمد هادي.

واستمر اللعب سجالا بين الفريقين الى ان حانت الدقيق ٧٥ عندما اضاف زبن العنزي الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقة اثر كرة عرضية مررها سيد ضياء وضعها رأسية في مرمى كنكوني.

ودفع البرتغالي انطونيو مدرب كاظمة بعمر الحبيتر ثم بندر بورسلي لتفعيل الاداء الهجومي، في حين اجرى ظاهر العدواني تغييرا بدخول سلمان بو رمية لاستغلال الهجمات السريعة المرتدة، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل كاظمة هدفه الثاني بواسطة المدافع ليما اثر دربكة امام المرمى تابعها في الشباك.