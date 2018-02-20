الجهراء يسعى لتجديد عقد رونالد

كتب- ناصر الفضلي:

أكد صالح الجنفاوي مدير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء ان مجلس ادارة ناديه يسعى لتجديد عقد المحترف الكاميروني رونالد لموسم اضافي وقال ان الادارة تدرس جديا تجديد عقد المهاجم بعد المستويات الي ظهر بها منذ قدومه للفريق اثناء فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الماضي ونزولا عند توصية المدرب الصربي بوريس بونياك واعضاء الجهازين الفني والاداري، لافتا الى ان الادارة قطعت شوطا في المفاوضات مع وكيل اعمال رونالد من اجل استمراره مع الجهراء، علما ان الفريق يضم في صفوفه من المحترفين مواطنه المدافع ارون والبرازيلي سيلفا.

وأضاف ان فريقه سيباشر تدريباته اليوم بعد راحة 48 ساعة منحها المدرب بونياك للاعبين استعدادا لمواجهة القادسية السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري فيفا، لافتا الى ان اعضاء الجهازين الاداري والفني يعملون جاهدين على اخراج اللاعبين من الحالة النفسية المتراجعة اثر الهزيمة الثقيلة امام التضامن بسداسية في الجولة الماضية.

وأوضح ان الجهراء سيخوض مواجهة الاصفر مكتمل الصفوف ولا يعاني من اية غيابات مؤثرة في التشكيلة الاساسية سواء لعقوبة الايقاف او بداعي الاصابات.

وشدد الجنفاوي على صعوبة موقعة الاصفر، خصوصا ان الاخير قادم من خسارتين امام النصر في الجولة الماضية وقبلها امام السالمية وسيسعى الى التعويض امام الجهراء.