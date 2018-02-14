كتب- محمد ابراهيم وناصر الفضلي:

اوقف الجهراء قطار انتصارات العميد والحق به الخسارة الاولى في دوري فيفا بعد التغلب عليه امس 3 -2 في اللقاء الذي اقيم على ستاد الكويت ضمن الجولة العاشرة للدوري، ويعد الفوز هو الاول لاببناء القصر الاحمر في القسم الثاني، في اللقاء الثاني تعادل العربي مع كاظمة سلبيا.

وبهذه النتائج تجمد رصيد العميد عند 25 نقطة في الصدارة ووصل الجهراء للنقطة 16، كما رفع الاخضر رصيده الى 11 نقطة والسفير 9 نقاط.

سجل ثلاثية الجهراء في مرمى الابيض حمود ملفي 23 ورونالد 31 و46، وللكويت عقوب الطراروة 7 و45.

بالعودة لمباراة العميد والجهراء دخل الأبيض بنهج هجومي رغم إجراء مدرب الفريق عبد الله بوزمع عدة تبديلات معتمدا على بهاء فيصل بالهجوم ومن خلفه فهد العنزي، طلال جازع ويعقوب الطراروة في غياب جمعة سعيد فيما حمل لواء الارتكاز بوسط الملعب طلال فاضل وكمارا وعاد فهد الهاجري كمدافع أيمن إلى جانب حسين حاكم وفهد حمود مع فهد صباح مع الاستعانة بحميد القلاف مجددا في حراسة المرمى بالمقابل ظهر محمد سعد بتشكيلة أبناء القصر الأحمر إلى جانب فيصل زايد بالوسط خلف المهاجم رونالد فيما عاد حمود ملفي لوسط الملعب مع ابراهيم عبيد.

إثارة مبكرة

علت الإثارة مع انطلاقة المباراة حيث بدأ الفريقان مبكرا رحلة الكشف عن نواياهم الهجومية من خلال تنويع الأبيض لهجماته بين العمق والأطراف وكان له ما أراد مبكرا عندما سجل يعقوب الطراروة هدف السبق بالدقيقة 7 من متابعة لتمريرة فهد العنزي من الطرف الأيمن وفي الوقت الذي ظن الجميع أن المباراة في طريقها للأبيض عاد الجهراوية عبر كرة ثابته نفذها فيصل زايد لترتد من العارضة لحمود ملفي ليسكنها الشباك مع الدقيقة 23، الجهراء حاول استغلال الصحوة لإضافة هدف جديد بالمقابل اندفع الأبيض بحثا عن التقدم ومن كرة ثابتة ثانية لفيصل زايد أضاف رونالد ثاني الأهداف بالدقيقة 31 ليكشف عن سوء تمركز دفاع الأبيض بالكرات الثابتة.

فقد لاعبو الأبيض تركيزهم لدقائق تفوق خلالها الجهراء قبل أن يستعيد الأبيض تركيزه ويبدأ مجاراة ضيفه هجوميا حتى عادل النتيجة بالدقيقة 45 عبر يعقوب الطراروة من كرة لاقت اعتراضا من إدارة ولاعبي الجهراء بداعي التسلل.

مفاجأة جهراوية

فاجأ الجهراء العميد مع أول دقيقة من عمر الشوط الثاني بمحاولة هجومية ترجمها رونالد مسجلا ثالث أهداف الجهراء وهدفه الشخصي الثاني بتسديدة على يسار حميد القلاف، نشط بوزمع صفوفه بإشراك جمعة سعيد وحميد ميدو مع سامي الصانع بدلا عن فهد الهاجري، طلال جازع وفهد صباح بالمقابل لعب فايز الظفيري بديلا محمد سعد واندفع الأبيض بحثا عن التعادل بكثافة عددية بالهجوم قابلها تمركز دفاعي جيد ومحاولات مرتدة خطرة الجهراء في محاولة لاستغلال المساحات خلف الدفاع.

وارتفعت وتيرة اللعب مع الدقيقة 72 التي شهدت إضاعة جمعة سعيد لهدف محقق بعدما تصدى القائم لراسيته قبل أن يعود الطراروة وابعدها الدفاع قبل تجاوز خط المرمى لتصل لفيصل زايد الذي ينطلق ويسدد بجوار المرمى، شدد الأبيض من محاولاته الهجومية وضاعت فرصة أخرى على الطراروة وبمرور الوقت تأثر أداء الأبيض بالتسرع بحثا عن التعادل.

بداية قوية للأخضر والبرتقالي

وبالعودة الى مباراة العربي وكاظمة جاءت البداية سريعة ومثيرة من الفريقين بدأها الاخضر بانطلاقة سريعة من حسين الموسوي في الدقيقة الاولى ومرر الكرة عرضية لبدر طارق ارتدت من القائم اطاح بعدها بثلاث دقائق المهاجم بوني كليمنت بفرصة افتتاح التسجيل اثر كرة استلمها داخل منطقة الجزاء أطلقها يسارية تصدى لها الحارس حسين كنكوني ببراعة، واستمر اللعب سجالا ليطلق عمر الحبيتر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها سلمان عبدالغفور الى ركنية بصعوبة، عاد بعدها العربي ليفرض سيطرته عن طريق تحركات الثنائي طلال نايف وعبدالله الشمالي من المنتصف لتمرير الكرات المهاجمين سعيد الرزيقي وكلميت والموسوي وطارق كاد الاخير ان يخطف هدف السبق مستغلا بينية المهاجم النيجري ابعدها كنكوني الى ركنية، اطلق بعدها طارق تسديدة قوية انقذها الحارس الى ركنية.

وواصل العربي افضليته مع انطلاقة الشوط الثاني ودفع المدرب محمد ابراهيم بمشاري الكندري والبرازيلي ليوناردو بدلا عن الرزيقي والموسوي لتفعيل الهجمات وضاعت اكثر من فرصة لهز الشباك عبر كليمنت الاولى من رأسية ابعدها كنكوني والثانية تهيأت له داخل منطقة الجزاء وتباطأ في تسديدها ليبعدها المدافع عمر دياكيريه ولم يكتف بوبي باضاعة الفرص فأهدر كرة ثمينة ساقطة خلف المدافعين سددها بغرابة فوق العارضة.

على الجانب الاخر اعتمد السفير على الدفاع والهجمات المرتدة بواسطة مشاري العازمي وناصر الفرج خلف المهاجم عبدالله الظفيري وكاد الفرج ان يخطف هدف الفوز قبل النهاية بخمس دقائق لكن رأسيته ذهبت فوق العارضة بقليل.

الشمري يكافئ اللاعبين

اجتمع دهام الشمري رئيس مجلس ادارة نادي الجهراء باللاعبين بعد الفوز المستحق على الكويت في الدوري، ووعدهم بصرف مكافأة فورية نظير الاداء القوي في المباراة.

وكان اللاعبون قد احتفلوا بطريقة خاصة في غرفة اللاعبين مع مدربهم بونياك بعد الفوز وعبروا عن فرحتهم البالغة بالثلاث نقاط، وتعاهدوا على استمرار الاداء القوي والسعي للفوز في المباريات المقبلة.