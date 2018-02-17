الجواد «سهيل» يتألق بفروسية الفروانية

حقق الجواد «سهيل» لاسطبل العويض كأس المركز الاول في الشوط المخصص لـ «كلاس ون» على مسافة 2400 م وبزمن 2،42،29ق بعد ان تغلب على «هيا تعال» لاسطبل الشرق الذي احتل المركز الثاني و»الزم» لاسطبل القني الذي جاء ثالثا.

وفي بقية الاشواط فاز «بتك» للفرماوي بالشوط الاول المخصص للكلاس الرابع على مسافة 1800م وجاء ثانيا «مشارك» لمطلق العتيبي والثالث «دسمان» للزماني، وفي الشوط الثاني المخصص للكلاس الرابع على مسافة 1800م حل اولا «لاتحاتي» لاسطبل الميمون، و»شافي» لاسطبل القني ثانيا و»الغالي سعود» لاسطبل المتلع ثالثا.

كما جاء «الزناتي» لاسطبل الخضر، بالمركز الاول في الشوط الثالث كلاس ثلاثة على مسافة 1000م فيما حل ثانيا «عز خالد» للقني و»عز ناصر» للزماي ثالثا، وفاز الجواد «قابي» لاسطبل العلاج بالشوط الرابع المخصص للكلاس الثاني علي مسافة 1600م وجاء «هيا تعال» لاسطبل الشرق ثانيا و «مهجة» للمحارب ثالثا.