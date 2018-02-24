الجيش التركي يستعد للتوسع في عفرين ويطالب المدنيين بالمغادرة

عواصم – وكالات: يستعد الجيش التركي للتوسع داخل عفرين شمال سورية، بعد سيطرته على معظم أراضيها المقابلة لتركيا.

وذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، أمس، أن الجيش التركي طالب المدنيين المقيمين في ناحية راجو قرب عفرين بمغادرة المنطقة حرصا على سلامتهم، لافتة إلى أن الجيش يرسل منذ يومين متطوعين من قوات الدرك والقوات الخاصة التابعة لسلك الشرطة إلى عفرين للمشاركة في العمليات البرية هناك.

إلى ذلك، أعلنت القوات التركية أن القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” تمكنت من السيطرة على قرية دونبانلي في ريف عفرين الغربي وذلك بعد ساعات من الإعلان عن السيطرة على قريتي حجلار وأبوكعب التابعتين لناحية جنديرس بمحيط عفرين.

وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ارتفاع عدد “الإرهابيين” الذين حيدتهم قواته في عفرين إلى 1951.

وفي كردستان العراق نظمت تظاهرات بمناطق عدة لمساندة عفرين، وسط مطالبات بوقف الهجوم التركي وإخراج قوات أنقرة من الإقليم.