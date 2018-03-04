عواصم – وكالات:

سيطر الجيش السوري على نحو 25 في المئة من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق بعد تقدمه على جبهات عدة في مواجهة الفصائل المعارضة على وقع قصف جوي عنيف ما دفع مئات المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن “قوات النظام تتقدم من الجهة الشرقية ووصلت وسط الغوطة، وتبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن دوما” أبرز مدن هذه المنطقة المحاصرة، كما باتت على أطراف بلدتي بيت سوى والأشعري.

وأوضح عبد الرحمن أن “التقدم السريع يعود إلى كون العمليات العسكرية تجري في مناطق زراعية، فضلاً عن التمهيد الجوي العنيف”، بدعم مستشارين روسا.

وفي أول تعليق رسمي للجيش السوري، قال مصدر عسكري إن “وحدات الجيش تقدمت على أكثر من اتجاه وطهرت العديد من المزارع والبلدات باتجاه حرستا (غرب) ودوما”، مشيراً إلى استعادة السيطرة على بلدات وقرى بينها أوتايا والنشابية وحزرما في شرق وجنوب شرق الغوطة.

في المقابل، قال المتحدث باسم “جيش الاسلام” المعارض حمزة بيرقدار، في رسالة صوتية، أن قوات المعارضة اضطرت للتقهقر في الغوطة “بعد اتباع النظام سياسة الارض المحروقة”، متعهداً بطرد القوات الحكومية من الارض التي سيطرت عليها.

وأشار إلى أن قوات المعارضة قامت “باعادة الصفوف وترتيبها وتحصين المواقع من جديد لمواجهة” القوات الحكومية في الغوطة.

ويأتي تقدم الجيش السوري تزامنا مع هدنة أعلنتها روسيا، تسري منذ الثلاثاء يومياً لمدة خمس ساعات يُفتح خلالها “ممر انساني” عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.

ولم يُسجل خروج أي مدني عبر المعبر، ما دفع الجيش الروسي إلى اتهام المعارضة بفرض حظر تجول في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لمنع مغادرة المدنيين، الأمر الذي نفته المعارضة.

ونزح نحو ألفي شخص من مناطق في الغوطة باتجاه بلدات لا تزال تحت سيطرة المعارضة، ففي بلدة بيت سوى، نزح مئات الأشخاص من منازلهم، وساروا بين ركام الأبنية.

وقال أبو خليل (35 عاماً) “الناس جميعا في الطرق كأنه يوم الحشر، هناك عائلات كثيرة بقيت تحت الردم”.

وفي دوما، والتي لجأ إليها نازحون من مسرابا المجاورة، قال بشير (25 عاماً) “الملاجئ لم تعد تتسع، لا يمكنها ان تتسع للناس الذين نزحوا من مساحات شاسعة سيطر عليها النظام بل أحرقها لتصبح غير صالحة للسكن”، معربا عن خشيته “من كارثة إنسانية”.

ولجهة التحركات الدولية، طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بنظيره الايراني حسن روحاني “ممارسة الضغوط الضرورية” على النظام السوري لوقف الهجمات، فيما حملت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الأميركي دونالد ترامب النظام السوري وروسيا “المسؤولية عن المعاناة الانسانية الرهيبة”.

ووصفت الامم المتحدة، أمس، قصف الغوطة بأنه عقاب جماعي للمدنيين “غير مقبول بالمرة”، مشيرة إلى مقتل 600 شخص واصابة 2000 اخرين منذ 18 فبراير الماضي، فيما أسفرت قذائف المورتر التي انطلقت من الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة على دمشق عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح.

ولفتت إلى أنها سترسل مساعدات اليوم للغوطة كانت مقررة أمس.

وفي عفرين بالشمال، سيطر الجيشان التركي و”السوري الحر”، على أربع قرى وجبل في إطار عملية “غصن الزيتون”، فيما قتل 12 عنصرا من الجيش التركي و”السوري الحر” خلال العملية.