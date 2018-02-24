بغداد – وكالات: حذر الجيش العراق، تنظيم “داعش”، أو من وصفهم بالانفصاليين، في إشارة إلى قوات البشمركة، من الاقتراب من مدينة كركوك، معتبراً أن الجيش سيسحق أي قوة تقترب من أطراف المدينة.

وأكد قائد العمليات الخاصة الثانية في الجيش اللواء الركن معن السعدي أول من أمس، أن الوضع الأمني في كركوك مسيطر عليه، نافياً وجود عناصر من “داعش” في كركوك أو وجود خطط لمهاجمتها.

وقال “إننا نطمئن مواطني كركوك جميعا أن قوات مكافحة الارهاب البطلة موجودة في كركوك بكامل قوتها ووجود قوة احتياط لها”، و”المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمغرضين لا أساس لها من الصحة.

وكانت بعض وسائل التواصل تناقلت أنباء عن وجود عناصر من “داعش” في كركوك أو وجود خطط لمهاجمتها.

من جهته، دعا النائب عن محافظة كركوك شاخوان عبدالله أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى السماح بعودة قوات البشمركة إلى مواقعها التي كانت تتواجد فيها شمال وشرق كركوك لتكون قوة وجدار صد لأي هجوم من قبل “داعش” على مركز المدينة.

من ناحية ثانية، تشهد بغداد للمرة الأولى منذ العام 2003، الإعلان عن حزب كردي جديد سيخوض الانتخابات المقبلة.

ويحاول حزب “الجيل الجديد” كسر القاعدة ودخول الانتخابات البرلمانية ليس فقط داخل إقليم كردستان بل حتى في مناطق أخرى غير كردية، ولن يعتمد في جمع الأصوات لصالح قائمته على الكرد فقط.

وأفادت تسريبات بأن الحزب عقد اتفاقات أولية مع أحزاب شيعية، في محاولة لاستثمار العلاقة المتوترة منذ سنوات بين بغداد والأحزاب الكردية التقليدية.

في غضون ذلك، اتهم النائب التركماني مقرر مجلس النواب العراقي نيازي معمار أوغلو أمس، محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري بـ”التواطؤ مع الانفصاليين”، مؤكداً أن التركمان مصرون على أن منصب قائم مقام قضاء الطوز في صلاح الدين يجب أن يكون لهم ولن يتراجعوا عن حقهم المشروع.

وأوضح أنه في حال امتناع الجبوري عن إصدار الأمر ستعلن التظاهرات المفتوحة في مركز مدينة الطوز.

وفي الموصل، عثر الدفاع المدني أمس، على 400 جثة لعناصر “داعش” في منطقة الشهوان وسط المدينة القديمة، وتم “انتشال الجثث ودفنها في مقابر الموصل”.

على صعيد آخر، قتل أمس، ثلاثة من عناصر “داعش” في قضاء مخمور شرق الموصل.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات نينوى بالجيش العراقي أمس، أنها طلبت من التحالف الدولي القيام بعملية مسح جوي شامل لأنفاق “داعش” في مناطق الموصل.

وفي بغداد، اعتقلت السلطات الأمنية أمس، أربعة متهمين بجريمة الإتجار في البشر، إلى جانب تحرير إمرأة مختطفة في عمليات أمنية بمنطقتي الأعظمية والكاظمية.