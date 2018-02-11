القاهرة – وكالات: أعلن الجيش المصري مقتل 16 إرهابيا واعتقال 34 آخرين وتدمير 66 مخبأ في شمال ووسط سيناء، خلال العملية العسكرية “سيناء 2018” التي أطلقها قبل أيام للقضاء على الارهاب.

وفي بيانه الرابع الأكثر تفصيلا منذ بدء العمليات، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، القيام بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة على كافة المحاور بشمال ووسط سيناء، مشيرا لقيام القوات الجوية “بتدمير 66 هدفا و11 سيارة دفع رباعي و31 دراجة نارية، ومصنعا للعبوات الناسفة، موضحا أن حاملة المروحيات ميسترال، التي اشترت القاهرة اثنتين منها من فرنسا، تشارك في إنزال المجموعات القتالية على ساحل العريش.

في غضون ذلك، أكدت الرئاسة المصرية، إن قواتها تستخدم القوة الغاشمة القوية ضد الإرهاب، وأوضح المتحدث الرئاسي بسام راضي، أن استخدام القوة الغاشمة القوية ضد الإرهاب يأتي بالتوازي مع دوران عمليات التنمية، وتوفير الخدمات والتحرك خارجيا في إطار المصالح الستراتيجية.

من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكرى عبر “فيسبوك”، “أعلنا عن عزمنا اقتلاع جذور الإرهاب في بلادنا وسنمضي بكل جدية نحو تحقيق الهدف، وننتظر من شركائنا موقفاً مماثلاً”.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن مصر تمر بأوقات فارقة، تستوجب تضافر الجهود، والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب.

في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إلى مصر، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل تركيا والأردن ولبنان والكويت، حيث يلتقي خلال زيارته لمصر التي تستمر يومين، نظيره المصري سامح شكري، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، دعت الحركة المدنية الديمقراطية، المعارضة للرئيس السيسي، أمس، لحوار مجتمعي شامل.

وأعربت عن دعمها للحرب على الإرهاب، مشيرة إلى أهمية أن تكون في إطار ستراتيجية شاملة لتجفيف ينابيعه، ومشددة على ثقتها في عجز جماعات التكفير عن كسر إرادة الجيش والشعب، ومؤكدة رفضها أي مخططات لإخلاء سيناء، وخلق فراغ لتصفية القضية الفلسطينية.

قضائيا، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 17 متهما من جماعة “الإخوان” بالسجن المؤبد، وتسعة بالسجن 15 عاما، وأربعة بالسجن 10 سنوات، وثلاثة بالسجن سبع سنوات، إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عين شمس، والتي أسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف.