القاهرة – وكالات: بغطاء شعبي ورسمي واسع، واصل الجيش المصري أمس، توجيه ضرباته التي تستهدف البؤر الارهابية في سيناء، وذلك ضمن اطار العملية العسكرية الشاملة التي اطلقها أول من أمس، تحت عنوان “سيناء 2018” بتكليف رئاسي، والتي تستهدف مواجهة عناصر إرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وقال المتحدث العسكري تامر الرفاعي في بيان، إن “القوات الجوية واصلت تنفيذ العديد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية التى تم رصدها مسبقا بشمال ووسط سيناء”، موضحا أن الطيران وجّه “ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستي المكتشفة”، مع استمرار تأمين المناطق الحدودية من جانب القوات الجوية والبحرية بالاضافة، الى التعاون مع الشرطة في “تنفيذ مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها”.

في غضون ذلك، تواصلت حالة الاستنفار العام في عموم البلاد، فيما تقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء، بداية من أمس وحتى انتهاء العمليات، وذلك دعما لجهود القوات المسلحة والشرطة.

من جانبها، دعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الشعب المصري بكافة انتماءاته إلى مساندة ودعم العملية، وتقديم العون لرجال القوات المسلحة والشرطة في معركة الشعب والوطن، موضحة أن العملية تستهدف تطهير مصر من دنس الإرهاب.

وأكد نادي القضاة، دعمه ومؤازرته، مؤكدا أن “الأحداث الجسام التي تدور رحاها على أرض سيناء تؤكد أننا في حالة حرب حقيقية”.

كما أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية دعمها، مؤكدة أن ما يقوم به الجيش المصري هو تحقيق لإرادة الشعب للوصول إلى الأمان والاستقرار، وللقضاء على الإرهاب وجذوره.

على صعيد متصل، ترأس أسقف حلوان والمعصرة الأنبا بسنتي، قداس ذكرى الأربعين لشهداء حادث الاعتداء الارهابي الذي استهدف كنيسة القديس مارمينا والبابا كيرلس السادس ومنطقة أطلس بحلوان والذي راح ضحيته 8 أشخاص وأحد أفراد الأمن من حراس الكنيسة في 29 ديسمبر 2017، وذلك بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

إلى ذلك، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بمشاركة رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اكينوومي أديسينا و35 وزيرا أفريقيا للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، وممثلي القطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب وشركاء التنمية.

على صعيد آخر، وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، قادما من بيروت فى زيارة إلى مصر وذلك فى إطار التحضيرات الجارية لزيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ضمن جولة تشمل القاهرة وعمان وأنقرة وبيروت والكويت في الفترة من 11 وحتى 16 فبراير الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيثر نويرت، إن تيلرسون سيلتقي خلال زيارته للقاهرة، مع كبار المسئولين المصريين لمناقشة الشراكة الأميركية – المصرية، وكيفية تعزيزها وتنسيق القضايا الإقليمية الرئيسية.

قضائيا، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” الإرهابي، إلى 10 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات.

من جانبه، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء، بحبس 14 من حركة “حسم” الجناح المسلح لجماعة “الإخوان”، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية في مقدمتها عمليات اغتيالات لرجال الشرطة.

كما أمر، بحبس عضو حزب “مصر القوية” محمد القصاص، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه وآخرين في قضية المحور الإعلامي، التابع لجماعة “الإخوان”، والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.