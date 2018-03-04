عدن – وكالات:

أكد الجيش اليمني أن تقدم قواته في مديرية أرحب شمال صنعاء يمثل “انتصاراً كبيراً”.

وأكد قائد قوات الاحتياط في الجيش اللواء سمير الحاج أول من أمس، أن ذلك التقدم يجعل القوات الشرعية “أمام خطوة فقط للوصول إلى مطار صنعاء الدولي”، مشيراً إلى أن مرتفعات مديرية أرحب تطل مباشرة على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية العسكرية.

وأوضح أن وصول قوات الجيش إلى أرحب سيقطع خطوط الإمداد الآتية من شمال صنعاء إلى الميليشيات الحوثية المتواجدة في باقي المواقع في نهم شرق العاصمة.

في سياق آخر، قمعت الميليشيات الحوثية أول من أمس، احتجاجاً سلمياً لمواطنين يطالبون بتوفير مادة الغاز المنزلي، وخفض أسعارها التي تضاعفت بشكل جنوني في السوق السوداء.

وقال إن عناصر الميليشيات اعتدت بالضرب العنيف على المحتجين وأطلقت الرصاص الحي وفضت الاحتجاج بالقوة، قبل أن تعتقل عددا ًمن المحتجين وتقتادهم إلى أماكن مجهولة.

وفي البيضاء، استكمل الجيش أول من أمس، تحرير مديرية ناطع شرق المحافظة، وبدأت في تحرير أولى مناطق مديرية الملاجم، فيما لقي نحو 30 عنصراً من الميليشيات مصرعهم.

وفي تعز، اندلعت اشتباكات بين قوات الشرعية والحوثيين في أطراف منطقة الزنوج ومحيط جبل الوعش والجبهات الشمالية.

وكان قناص حوثي أقدم في وقت سابق على قتل طفلة يمنية تبلغ من العمر عامين فقط في المدينة.

وفي شبوة، أعلنت قوات النخبة أمس، أن عملية “السيف الحاسم” حققت 90 في المئة من أهدافها في تطهير مديرية الصعيد بالمحافظة من مسلحي تنظيم “القاعدة”.

وفي عدن، نظمت مؤسسة “معا لتكاتف عمل الخير” ليل أول من أمس، طبقاً خيرياً وحفلاً فنياً، لصالح مرضى السرطان.

وفي حجة، بدأ الجيش أمس، تنفيذ عملية عسكرية في عمق مديرية حرض، بعد أن أجبرت سكانها على الخروج منها وحولتها إلى منطقة عسكرية.

وفي الحديدة، عمدت ميليشيات الحوثي إلى فرض حصار كامل على مديرية الجراحي ومنعت المواطنين من الخروج لمزاولة أعمالهم كما منعت حركة السير في المدينة التي تبعد عن مدينة حيس بنحو 20 كيلومتراً.

كما فرضت حملة تجنيد إجبارية في أوساط سكان محافظة الحديدة لتغطية النقص الذي تعاني منه في الجبهات.

من ناحية ثانية، اتهمت الرابطة الدولية للسلام في تقريرين بشأن تداعيات الانقلاب واستخدام المعتقلين دروعا بشرية، ميليشيات الحوثي، باستخدام نحو 1202 معتقل يمني في سجونها دروعاً بشرية.

وقال العضو المؤسس في الرابطة نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني همدان زيد دماج إن الميليشيات وزعت المعتقلين على 59 مكان احتجاز في 12 محافظة.

وأشار إلى أن 77 معتقلاً منهم قتلوا، وأصيب 257 آخرون، فيما لا يزال 71 معتقلاً منهم في عداد المفقودين.

وأكد أن 591 معتقلاً ممن استخدمتهم الميليشيات دروعاً بشرية هم من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين، إضافة إلى 130 من النخب، و181 عسكرياً يؤيدون الشرعية، وثمانية أطفال.

على صعيد آخر، أفرج الحوثيون أمس، عن صحافيين يمنيين إثنين، بعد نحو عامين من الاعتقال، وهما عبدالله المنيفي وحسين العيسى.