الجيش اليمني يباغت الحوثيين في لحج ويحبط هجوماً قبالة جازان

عدن – وكالات: أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في جبهة كرش شمال محافظة لحج وسيطر على قرى عدة.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي في كرش، سيطرت خلالها على قرى الهشمة وحمالة وزيق.

وأضاف إن الجيش يواصل هجومه على تحصينات الحوثيين في جبل الهشمة الستراتيجي المطل على منطقة الحويمي.

كما شن الجيش هجوماً مباغتاً على عدد من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بمديرية القبيطة شمال لحج.

وأحبط الجيش أول من أمس، هجوماً للحوثيين في مديرية رازح قبالة منطقة جازان.

وقال قائد اللواء السادس حرس حدود العميد حسين العمري إن نحو سبعة حوثيين قتلوا في الهجوم.

وفي صعدة، دمر طيران التحالف ليل أول من أمس، مركبات عسكرية للحوثيين تحمل ذخيرة وألغاماً.

وفي الساحل الغربي، قتل 41 مسلحا حوثياً وأصيب نحو 45 آخرين خلال معارك مع القوات الشرعية.

وتركزت المواجهات في الطريق الرابط بين حيس والجراحي بالحديدة، فيما استهدفت طائرات التحالف آليات عسكرية للحوثيين في منطقة جبل رأس وأطراف مديرية الجراحي.

وفي عدن، اغتال مسلحان مجهولان أمس، القيادي في حزب “التجمع اليمني للإصلاح” شوقي كمادي.

وقال مصدر أمني إن “مسلحين إثنين كانا على متن دراجة نارية، أطلقا النار على القيادي في التجمع اليمني للإصلاح شوقي كمادي، خلال مروره في أحد شوارع منطقة المعلا في عدن”.

وأضاف إن “المسلحين، تمكنا من الفرار”.

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي، ليل أول من أمس، أن ميليشيات الحوثي استهدفت المملكة بـ95 صاروخاً بالستياً منذ بداية الحرب.

وقال إن الميليشيات تحرق شاحنات وقود مملوكة لمواطنين يمنيين، متهماً الحوثيين باستهداف الممتلكات العامة في اليمن.

وأضاف إن عمليات التحالف أوقعت قتلى وسط الميليشيات بينهم ست قيادات حوثية كبيرة.

وأوضح أن التحالف يعمل مع الأسرة الدولية لوقف تجنيد الميليشيات للأطفال، مشيراً إلى تجنيد الحوثيين لأطفال من جنسيات غير يمنية للقتال معهم.

وقال إن التحالف يسعى لزيادة عدد المستفيدين من الإغاثة الإنسانية في اليمن، مضيفاً إن منافذ الإغاثة البرية والبحرية مفتوحة جميعها إلى اليمن.

إلى ذلك، أعلن الجيش في بيان، أنه أفرج عن ثمانية أسرى من الحوثيين، مقابل إفراج الجماعة عن سبعة جثامين وأسير في الجيش، مشيراً إلى أن عملية التبادل تمت في جبهات الساحل الغربي للبلاد.

وأضاف إن عملية التبادل تمت بإشراف ورعاية من التحالف العربي، وقيادة جبهة الساحل الغربي للجيش الوطني.

من جهة ثانية، انشق مسؤول عسكري كبير عن ميليشيات الحوثي أول من أمس، ونجح في الوصول إلى عدن، معلناً انضمامه إلى الشرعية.

ووصل ما يسمى بالمتحدث باسم القوات الجوية نائب رئيس الملتقى العسكري للقوات المسلحة والأمن العميد جميل المعمري إلى عدن، ووجه انتقادات لاذعة واتهامات للحوثيين.

واتهم “عصابة الحوثي الإرهابية” بالوقوف خلف عملية الاغتيالات التي طالت الضباط، وأصرت على تدمير القوات المسلحة والأمن، وعملت على إقصاء وتهميش القيادات العسكرية واغتيالها، وفق تعبيره.

وأشار “قررنا أن نغادر صنعاء ونتجه إلى عدن لنقف في صف الشرعية التي تواجه العصابة حتى نستعيد الدولة اليمنية التي أضاعتها تلك الجماعة وأفقدت كل شيء يتعلق بالجمهورية اليمنية”.

في غضون ذلك، أعلن عدد من التجار في صنعاء إفلاسهم، وأغلق البعض متاجرهم وشركاتهم نتيجة تعرضهم لعمليات استنزاف وابتزاز من قبل الحوثيين، بسبب فرض إتاوات وجبايات عليهم، وإجبارهم على دفع رسوم جمركية على السلع والبضائع مرة ثانية عند منافذ جمركية استحدثتها الميليشيات في مداخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.