الجيش يغلق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية

بيروت – “السياسة”:

نفّذ الجيش اللبناني، أمس، حملة واسعة لإغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية، على امتداد الشريط الحدودي من مشاريع القاع، وصولاً إلى بلدة حوش السيد علي وبلدة القصر، حيث سمح فقط بالعبور سيراً على الأقدام لأصحاب الأملاك المجاورة، وتم رفع سواتر ترابية بواسطة جرافات وآليات الجيش.

قضائياً، تعقد اليوم أولى جلسات المحاكمة في ملف اغتيال نصري ماروني، شقيق النائب إيلي ماروني ورفاقه في المجلس العدلي.

وتجدر الإشارة إلى أن ماروني وسليم عاصي قُتلا وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، على هامش افتتاح بيت الكتائب في زحلة في 20 أبريل من العام 2008، على أيدي جوزف وطعمة الزوقي اللذين لا يزالان فارين من وجه العدالة.