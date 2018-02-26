استقبل خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الإمارات العربية المتحدة، بهادور شريفي محمود زاده، والقنصل العام لجمهورية طاجيكستان في دبي، بهادور سفر زاده، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور. حضر الاجتماع كل من محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، وعبد السلام المرزوقي، مدير ادارة الشؤون المحلية وعلاقات المجتمع.

ناقش الطرفان توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن الفرص المحتملة في قطاع الأعمال في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى. ولفت السفير إلى أن بلاده، بما في ذلك العاصمة دوشانبي، إرثٌ تاريخي عظيم وموقع جغرافي مؤاتٍ يتميّز بتنوّع مناظره الطبيعية، ما يمنحها إمكانات كبرى لتحقيق مزيد من التطور في قطاعَي السياحة والضيافة.

ومن جهته، قال الحبتور: “إن الإمارات هي الملاذٌ الآمن في العالم مع روابط اقتصادية وتجارية راسخة في جميع أنحاء العالم. أتوجّه بالشكر إلى سعادة بهادور شريفي محمود زاده على توجيهه دعوةً إلي لزيارة بلاده. أنا في بحث دائم عن استثمارات سليمة في الخارج. وفي حال سنحت الفرصة المناسبة، سوف أدرس إمكانية الاستثمار”.

يُشار إلى أن جمهورية طاجيكستان نالت استقلالها عن الاتحاد السوفياتي عام 1991، وهي معروفة بأراضيها الزراعية الغنية، والصناعة الزراعية، وإنتاج الألمنيوم. وتحدّها أفغانستان والصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، وتمتلك قطاعاً سياحياً متطوراً، وتقدم أنشطة متنوّعة كتسلّق الجبال، والرياضات الجبلية، والتزلج، والصيد.