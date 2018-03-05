الحبتور يهنئ التونسي جزيري للتأهل لنهائي تنس سوق دبي

استقبل خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ومؤسس تحدي الحبتور للتنس، لاعب التنس التونسي مالك جزيري، وهنّأه على أدائه الرائع الذي سمح له بأن يكون أول عربيٍّ يتأهّل لنهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس لعام 2018 التي تُنظَّم في إطار “رابطة محترفي التنس.

ويعد لاعب كرة المضرب المحترف مالك جزيري، البالغ 34 عاماً، أول لاعب تنس عربي يصل إلى النهائيات في بطولة سوق دبي الحرة بعد يونس العيناوي الذي تأهّل للنهائيات قبل 16 عاماً، ويحتل المرتبة 117 في تصنيف اللاعبين المحترفين للتنس، وقد مُنِح حق المشاركة في القرعة الأساسية في دبي على الرغم من عدم تأهّله، وتمكّن من تحقيق الفوز على لاعبين كبار، بينهم البلغاري غريغور ديميتروف، واللاعب الهولندي المصنَّف 43، روبين هاس، لينتزع مكاناً له في نصف النهائيات بعد تغلّبه على اللاعب اليوناني ستيفانونس تسيتسيباس.

وقال الحبتور: “علينا دعم المواهب المحلية والإقليمية في جميع الألعاب الرياضية. أعتزّ بمالك جزيري وإنجازه الرائع في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لهذا العام. أقدّر أسلوبه، واعتماده الهجوم بدلاً من الدفاع، إنه السبيل إلى الفوز”.

ينشط الحبتور في دعم رياضة كرة المضرب في الشرق الأوسط، وقد أسّس أول بطولة نسائية في التنس في المنطقة عام 1998. وأصبح تحدّي الحبتور للتنس البطولة الأعلى تصنيفاً في “الاتحاد الدولي لكرة المضرب” في العالم، ضمن فئة البطولات ذات الجوائز التي تفوق قيمتها مئة ألف دولار أمريكي مع إقامة مجانية للاعبين. وقد ساهم تحدّي الحبتور للتنس في إطلاق المسيرة المهنية لعدد كبير من اللاعبات المعروفات، منهن ييلينا يانكوفيتش، وكارولينا بليسكوفا، وماريون بارتولي، وسيمونا هاليب، وأنجيليك كربر، وإلينا سفيتولينا، وكريستينا ملادنوفيتش، وغيرهن.