الحجرف: توفير الكوادر الوطنية لدعم خطط التنمية في البلاد

هنأ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف المهندس حجرف الحجرف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي، بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير .

واستذكر الحجرف البطولات والتضحيات التي قدمها الشعب الكويتي الكريم في سبيل بقائه ونهضة بلده الكويت، متحديا الصعوبات والمعوقات بكل جد وهمة عالية، واضعا نصب عينيه أمن الكويت وأهلها، فمن أجل الكويت قدمت الأرواح والأموال، مستذكرين بكل الفخر والاعتزاز شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل الكويت داحرين العدوان الغاشم على الكويت.

وقال الحجرف ان الهيئة وضعت على عاتقها مسؤوليتها تجاه الوطن في خلق جيل يؤمن بقيمة العلم والتعليم وأن يكون اللبنة الأساسية في بناء الوطن، من خلال تحقيق الغرض الرئيسي من إنشائها وهو توفير الكوادر الوطنية اللازمة لتلبية احتياجات البلاد في دعم خطط التنمية الشاملة وترسيخ القناعة بأن كل مواطن هو جزء من الثروة البشرية التي يجب استثمارها وتنميتها، حيث نجحت ومنذ إنشائها في تزويد سوق العمل الكويتي بآلاف من الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات الإنسانية والتطبيقية ثم توزيعهم في شتى مواقع العمل بالدولة.

وأضاف الحجرف أن التنمية والتعليم في الكويت قد شهدا تطورا ملحوظا بشتى مراحله المختلفة وبشكل خاص التنمية والتقدم في قطاع التعليم التطبيقي والتدريب منذ عام 1982 وحتى الآن، وماله من دور في تعميق مفهوم العطاء اللا محدود وتنمية الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن.