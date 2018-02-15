الحجرف ناقش مع السفير الجزائري آثار تقلبات النفط على موازنات الدول المصدرة

التقى وزير المالية د. نايف الحجرف سفير الجزائر لدى الكويت عبدالحميد عبداوي، و تطرق الجانبان إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين وتقلبات أسعار النفط وأثرها على الموازنة العامة للدول المصدرة للنفط.

كما بحث الطرفان الترتيبات المتعلقة لعقد الاجتماع الأول للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة والتي يترأسها وزير المالية من الجانب الكويتي ، ووزير المالية الجزائري من الجانب الجزائري ، وذلك تحضيراً لعقد الدورة العاشرة للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي في دولة الكويت.

كما التقى د. نايف الحجرف سفير أذربيجان لدى الكويت ايلخان قهرمان، حيث بحث الطرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، من خلال دعم أذربيجان لإستضافة العاصمة باكو للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي في عام 2021.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود دولة الكويت التي بذلت في سبيل إنجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الفترة من 12-14 فبراير 2018 في دولة الكويت.

والتقى د. الحجرف سفير إيطاليا لدى دولة الكويت جوسيي سكونياميليو، وتطرق الجانبان إلى مناقشة العلاقة التجارية بين البلدين وارتياح الجانبين من الارتفاع الملحوظ في معدل التبادل التجاري وأملهما في مواصلة دعم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين من خلال إمكانية مشاركة الشركات الإيطالية الكبرى في تنفيذ المشاريع التنموية، بما يحقق رؤية الكويت 2035.