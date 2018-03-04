الحجرف يسأل عن خطة مواجهة الازدحام المروري

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي حول الاجراءات التي اتخذت لتفعيل القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟ وما معوقات عدم تفعيل القانون حتى تاريخه؟ وماذا تم بشأنها؟ مع تزويده بما تم من قبل الوزراء المعنيين كل فيما يخصه في تفعيل القانون المذكور اعلاه؟ وما المعوقات وماذا تم بشأنها؟ وما خطة الحكومة لمواجهة الازدحام المروري وللتقليل من الحوادث المرورية ولتنظيم النقل الجماعي وتيسير المترو؟
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