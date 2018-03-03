كتب- عبدالرحمن الشمري:

اكد وزير المالية د.نايف الحجرف ان مشروعا واحدا طرح من ستة مشاريع لانشاء المدن العمالية وذلك في جنوب الجهراء وفق قانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي انجزت تقريرها عن الموقف التنفيذي لمشروع مدينة جنوب الجهراء للعمال.

وافاد الحجرف في معرض رده على سؤال برلماني للنائب د.محمد الحويلة بهذا الشأن بأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهيئة تعمل على مشروع المدن العمالية- مدينة جنوب الجهراء.

تتولى القيام بمراحل طرح المشروع بالتعاون والتنسيق مع بلدية الكويت حيث ان المشروع يمر بمراحل عدة قبل الوصول الى مرحلة البدء بالتصميم والبناء والتنفيذ.

واضاف الحجرف: تم الانتهاء من مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية واخذ الموافقات اللازمة على مخرجات الدراسة واعتمادها من قبل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والانتهاء من الاجراء الخاص بدراسة مدى رغبة المستثمرين في المشاركة في الفرصة الاستثمارية بشأن تنفيذ المشروع والتي انتهت نتائجها الى رغبة 38 شركة في المشاركة في المشروع والانتهاء من مرحلة تأهيل الشركات والتحالفات التي ترغب بالمشاركة في تنفيذ المشروع والتي اسفرت نتائجها عن تأهيل 5 شركات- تحالفات مستوفية لمتطلبات ومعايير التأهيل.

وقال ان العمل جار لمراجعة المسودة النهائية لمستند طلب تقديم العروض الفنية والمالية تمهيدا لارسالها الى ادارة الفتوى والتشريع للمراجعة والاعتماد حتى يتم الاعلان عن بدء مرحلة طلب تقديم العروض وذلك من خلال الاعلان عن دعوة الشركات- التحالفات المؤهلة للحصول على وثائق طرح المشروع ومن ثم تقديم عروضها الفنية والمالية ويليها المراحل التالية: استلام العروض، تقييم العروض الفنية والمالية، عقد الجلسة العلنية لفتح العروض المالية، المفاوضات مع المستثمر المفضل، العرض على ديوان المحاسبة، ترسية المشروع والتعاقد، واخيرا مرحلة التنفيذ “التصميم والانشاء” والتي تكون تحت اشراف الجهة العامة المختصة “بلدية الكويت”.

واوضح انه جار التنسيق كذلك مع شؤون الميزانية العامة – بوزارة المالية- بشأن توفير الاعتماد المالي المطلوب للمشروع والمتمثل بالدفعات السنوية المستحقة للمستثمر الفائز.

وقال ان المجلس البلدي خصص ستة مواقع لانشاء مدن عمالية كما يلي:

مدينة الصبية بمساحة مليون متر مربع وشمال المطلاع بمساحة مليون متر مربع وجنوب محافظة الجهراء بمساحة خمسمئة الف متر مربع وجنوب الجهراء بمساحة مليون متر مربع وشرق عريفجان بمساحة مليون متر مربع وشمال الخيران بمساحة مليون متر مربع وعلما بان المدينة التي يجري العمل على طرحها للاستثمار من خلال هيئة مشروعات الشراكة تقع بمنطقة جنوب الجهراء بمساحة تبلغ 1.015.000 م2 وبطاقة استيعابية تبلغ 20.0000 عامل وسيتم طرحها للاستثمار كمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لاحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.