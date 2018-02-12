قال رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص رئيس الحركة الشعبية الوطنية. سعود الحجيلان ان مناقشة قانون تنظيم العمل النقابي الذي قدمته الحركة الشعبية الوطنية الى رئيس مجلس الامة عام 2015 سيرى النور قريبآ بعد ان احاله مجلس الوزراء لمناقشته في جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء المقبل.

واوضح الحجيلان في تصريح له ان القانون النقابي من المفترض ان يناقش من جميع الجوانب في اللجنة الصحية بمجلس الامة قبل اقراره والاخذ برأي جميع الاتحادات النقابية المختصة وذلك لوضع مواد جديدة تتيح الحرية النقابية وتتيح للقيادي النقابي ممارسة دوره المطلوب بالجهات المختصة في المراقبة والمساهمة بوضع اللوائح الخاصة بالعمل.

واضاف الحجيلان ان الشكر موصول الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التي ساهمت بدور جبار في اقراره بمجلس الوزراء مطالبا النواب بإشراك الاتحادات العمالية قبل اقراره وذلك لصالح الطبقة العاملة والعمل النقابي في الكويت.

كما اصدر «التجمع العمالي» بيانا حول إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل النقابي إلى مجلس الأمة مؤكدا أن هناك حاجة قائمة فعلا لقانون ينظم العمل النقابي، ولكن من دون أن يقيده.

واكد «التجمع العمالي» رفضه أي قانون لا يضمن الحريات النقابية ويكفلها ، وبالأساس يكفل حرية تأسيس المنظمات النقابية، ويضمن حرية نشاطها، ويقر بحرية الإضراب عن العمل كإحدى الحريات النقابية ووسيلة احتجاج سلمية، ويجب ان يكون القانون منسجماً مع الاتفاقيات الدولية في شأن الحريات النقابية، وأن يحافظ على المكتسبات القائمة ويطورها، وأن يحافظ أيضاً على استقلالية المنظمات النقابية في إدارة شؤونها وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية، يعزز الطابع الديمقراطي للمنظمات النقابية ويمنع احتكارها.

وطالب «التجمع العمالي» أن يكون للنقابات والاتحادات العمالية جميعاً رأي في أي مشروع قانون يخص العمل النقابي، وأن تشارك في صياغته وتعديلاته قبل أن يصوت عليه المجلس ويقره.

ودعا جميع «النقابات العمالية والاتحادات» لتوحيد صفوفها والاتفاق على رؤية شاملة تحقق مطالب الطبقة العاملة وتطور العمل النقابي وتحسن من أوضاعها.