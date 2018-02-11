كتب –عبدالله عثمان:

اصدر مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية امس قرارا بترقية عدد من قيادات الصف الثاني في الشركات التابعة للمؤسسة لمنصب نواب الرئيس التنفيذي لسد الشواغر التي شغرت بها بعض المناصب والناجمة عن تقاعد القيادات او الانتقال الى مناصب اخرى وشمل القرار ترقية مدير مجموعة التخطيط الشامل في شركة البترولية المتكاملة (كيبك) نادية بدر الحجي لتصبح نائبا للرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز في الشركة ذاتها.

وتضمن قرار مجلس الادارة ترقية مدير شركة نفط الكويت في منطقة شمال الكويت بدر أحمد المنيفي ليتولى منصب نائب للرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب شرق الكويت، وشمل القرار ترقية سليمان علي المرزوقي ليتولى منصب نائب للرئيس التنفيذي للأولفينات والعطريات في شركة صناعة الكيماويات البترولية.

الى ذلك اجرت شركة نفط الكويت تدويرا طفيفا في مناصب قيادات الصف الثاني (نواب الرئيس التنفيذي) واعتمدت ترقية القياد الجديد لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لجنوب وشرق الكويت، وعلمت “السياسة” من مصارها في شركة نفط الكويت ان مجلس ادارة الشركة عقد اجتماعا امس اعتمد فيه قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول بتعيين بدر احمد المنيفي نائبا للرئيس التنفيذي في الشركة.

واضافت المصادر بناء على تعميم اداري من الادارة العليا في الشركة والذي حصلت “السياسة” على نسخة منه انه بالاشارة الى قرار مجلس ادارة شركة نفط الكويت رقم 56 للسنة المالية 2017/2018 الصادر بتاريخ الاحد الموافق 11 فبراير الجاري يعمل بعدد من التغيرات ابتداء من اليوم (الاثنين).

وجاء في التعميم اولا مدرية غرب الكويت يعين احمد جابر العيدان نائبا للرئيس التنفيذي لغرب الكويت ويصبح عبدالله علي السميطي نائبا للرئيس التنفيذي للحفر والتكنولوجيا على ان يعين بدر المنيفي نائبا للرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق الكويت ويكونون جميعا مسؤولين امام الرئيس التنفيذي للشركة.