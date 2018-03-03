أطلق المحامي فهد الحداد حملة «معا نسترد اموالك من شركات الوهم العقاري « التي ستضم عدد من متضررى شركات العقار الذين قاموا برفع قضايا لاسترداد اموالهم بشكل قانوني, مشيرا الى ان الحملة جاءت بعد مطالبات متزايدة من قبل المتضررين الباحثين عن استعادة اموالهم بطرق قانونية , واشار الحداد الى ان تزايد عدد متضرري شركات العقار بات يشكل هاجسا حقيقيا على الاقتصاد الكويتى ومؤسساته لاسيما فى ظل عجز العديد من المواطنين المتضررين عن سداد التزاماتهم الشهرية للمصارف وشركات التمويل حيث ان غالبيتهم سبق وحصل على قروض بمبالغ ضخمة للاستثمار فى وحدات وشقق عقارية في الخارج تدر عليهم عوائد منتظمة , بيد انهم فوجئوا بتنصل الشركات العقارية من دفع قيمة العوائد الشهرية المتفق عليها ما نتج عنه ازمة حقيقية لكل من المواطنين والجهات التمويلية فى ان واحد .

لفت الحداد الى انه بصدد عقد مؤتمر صحافي بحضور خبراء قانونيين ومتخصصين فى الجرائم المالية ومتضررى شركات العقار للاعلان عن استعداده تقديم خدمات استشارية قانونية مجانية للمتضررين وارشادهم الى طرق استرداد حقوقهم المنهوبة من قبل الشركات, منوها الى تحرك الجهات المعنية فى الدول الخارجية المستثمر فيها العقار مرتبط بعدد القضايا المرفوعه من قبل المتضررين وهو ما يستدعى التحرك السريع واتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد الاموال.

وشدد على ضرورة تعزيز الثقافة القانونية للمواطن لاسيما المستثمر فى قطاع العقارات الخارجي حيث يجب علية التأكد من جميع الاوراق والمستندات الخاصة بملكية العقار عن طريق جهه قانونية تضمن حقوقة وتحمى استثماراته, مشيرا الى ان الوزير خالد الروضان قام بخطوات استباقية وفعالة لحماية السوق العقارى والمستثمرين ما يعد انجازا كبيرا يحسب له.