الحربي والمطيري والبغلي ابطال رماية العبدالله

اختتمت منافسات بطولة الشيخ جابر العبدالله للرماية بتتويج الفائزين والفائزات بمسابقاتها والتي شملت عددا من المسابقات الأولمبية وهي (البندقية) و (المسدس و(القوس والسهم) لفئات الرجال والسيدات.

حضر حفل الختام الذي اقيم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي اول من امس، الشيخ عبدالله الجابر ورئيس نادي الرماية دعيج العتيبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولي النادي واسفرت منافسات البطولة التي شهدت مشاركة عدد كبير من رماة وراميات النادي والحرس الوطني واستمرت ثلاثة أيام عن احراز عبدالله الحربي المرتبة الأولى بمسابقة (بندقية هواء 10 أمتار) للرجال. وفاز علي المطيري بالمركز الاول في مسابقة (مسدس هواء 10 أمتار) فيما حصل خالد عبدالسلام على لقب مسابقة (بندقية 50 مترا).

ونال حمد النمشان المركز الاول في مسابقة (مسدس هواء 50 متر) فيما حاز عبدالله فراج على المركز الاول في مسابقة (القوس والسهم الأولمبي) كما أحرز سالم السعي مسابقة (القوس والسهم مركب). وفي منافسات فئة السيدات تمكنت حذامة البغلي من إحراز لقب مسابقة (مسدس هواء 10 أمتار) في حين توجت زهراء الصفار بلقب (بندقية هواء 10 أمتار).

وفي تصريح له عقب حفل الختام أعرب المهندس دعيج العتيبي عن سعادته بنجاح البطولة، مؤكدا حرص ادارة النادي علي تنظيم هذه البطولة سنوياً تقديراً وعرفانا للشيخ جابر العبدالله والذي ساهم في تطور رياضة الرماية منذ انطلاقتها الأولى في الكويت.

وقد قام الشيخ عبد الله الجابر ودعيج العتيبى والمهندس محمد الغربة – امين السر المساعد وأعضاء مجلس ادارة نادي الرماية بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى.