“الحرس الثوري” يعثر على حطام الطائرة المفقودة في جبال زاغروس

طهران – وكالات: عثرت فرق البحث الإيرانية أمس، على حطام طائرة ركاب فقدت في جبال زاغروس قبل يومين.

وقال المتحدث باسم “الحرس الثوري” رمضان شريف إن “مروحيات الحرس الثوري عثرت على حطام الطائرة في جبال دنا” في جنوب غرب البلاد.

وأضاف إنه “منذ يوم أمس (أول من أمس)، بدأت الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري بمسح المنطقة الجغرافية حيث يحتمل أن تكون الطائرة قد تحطمت، وهذا الصباح (أمس)، تم إرسال مروحيتين تابعتين لسلاح الجو إلى الموقع”.

وأوضح أن “قائد القوة الجوفضائية العميد حاجي زادة، أكد لي قبل لحظات أنه تم العثور على حطام الطائرة، وأن الصور، التي التقطت من الجو تبين بوضوح حتى علامة الطائرة، وتم تحديد مكان سقوطها بصورة قطعية”.

من جهتها، أعلنت منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني أمس، أنه تم تحديد موقع حطام الطائرة المنكوبة في منطقة نوقل الجبلية المغطاة بالثلوج.

وقال المتحدث باسم المنظمة مرتضى سليمي إن “رجال الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر، عثروا على قطعة مماثلة لحطام الطائرة”.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “آسمان” اختفت الأحد الماضي، فوق جبال زاغروس وعلى متنها 66 شخصاً، بعد 45 دقيقة من إقلاعها من طهران.