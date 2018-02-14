أقامت قيادة العمليات والخطط في الحرس الوطني التمرين النهائي لدورة المشاة المتقدمة “القلعة الصامدة 3” في ميدان التدريب التشبيهي بمعسكر الشيخ سالم العلي وبمشاركة عدد من ضباط الجيش الكويتي.

وأكد اللواء الركن فالح شجاع اهتمام القيادة العليا للحرس الوطني، ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، بمتابعة من وكيل الحرس الوطني ، بهذا التمرين وغيره من التدريبات العسكرية المهمة لصقل خبرات الضباط وترجمة ما يكتسبونه خلال الدورات من علوم ومعارف إلى ممارسة عملية على ارض الواقع والارتقاء بمهاراتهم القتالية والفنية والإدارية باستخدام أحدث الآليات العسكرية والأسلحة النوعية التي يحرص الحرس الوطني وفق وثيقة الأهداف الستراتيجية 2020 “الأمن أولا”، على اقتنائها.

ونقل اللواء الركن فالح شجاع إلى جميع المشاركين من منتسبي الحرس الوطني والجيش الكويتي اعتزاز القيادة العليا للحرس الوطني، بالجهود التي بذلوها خلال الدورة وتكللت بتمرين “القلعة الصامدة”، الذي ظهروا فيه بمستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة القتالية، وتمتعهم بحس القيادة والسيطرة في إصدار الأوامر والتنسيق بين الوحدات.