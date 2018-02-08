الحرس الوطني خرج دورة المستجدين الأغرار: حافظوا على لياقتكم البدنية

احتفلت مديرية التعليم العسكري في الحرس الوطني بتخريج دورة المستجدين الأغرار والدورة الأولى للقوات الخاصة وذلك برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي.

وألقى الفريق الرفاعي كلمة خلال الحفل نقل خلالها إلى خريجي الدورتين تحيات القيادة العليا بالحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني.

وأعرب عن سعادته بتخريج الدورة الأولى للقوات الخاصة التي تأتي تجسيداً لوثيقة الأهداف الستراتيجية للحرس الوطني 2020 “الأمن اولا”، في تطوير منظومة العمليات الخاصة ورفع كفاءة المنتسبين ليشاركوا جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الجيش والشرطة بحفظ أمن الوطن واستقراره.

وحث خريجي الدورتين على بذل أقصى الجهود في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم، والحفاظ على لياقتهم البدنية، ليكونوا إضافة حقيقية لمسيرة العمل العسكري والأمني.

وتخلل الحفل أداء القسم من قبل خريجي دورة المستجدين الأغرار، كما قدموا مجموعة من العروض العسكرية الصامتة، بتنكيس السلاح وفاء لذكرى المرحومين بإذن الله وكيل الحرس الوطني السابق الفريق ناصر عبدالله الدعي، والحارس وطني تحت التدريب عبدالله صالح سالم الذي وافته المنية خلال الدورة.