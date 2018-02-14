بيروت – وكالات: أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس، أن المواجهة السياسية الانتخابية الحقيقية هي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”.

وقال الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، إن الابداع الفكري لبعض المزايدين وصل إلى المناداة بتسليم البلد إلى “حزب الله”، لتحميله مسؤولية التداعيات التي ستحصل بعد ذلك، ثم روجوا لفكرة أن الإنتخابات ستسفر عن مجلس نيابي يتولى تشريع سلاح الحزب.

وأضاف متوجهاً إلى الحضور “أنا وأنتم، وكل الشباب والصبايا، أنا وكل واحد واحدة فيكم، قبلنا التحدي! نعم، نحنا لا نملك المال للانتخابات! منيح؟، ونحنا تيار يرفض أي تحالف مع حزب الله، “منيح؟”.

وأكد “سيكتب التاريخ، أنكم جيش الاعتدال الذي حمى لبنان من السقوط في مستنقع الفتن والتطرف، وأن حماية الوطن عندكم، أنبل من أي مشاركة في حروب الآخرين”.

واشار “فليعلم الجميع، أنني أنا سعد رفيق الحريري، أرفض رفضاً قاطعاً، قيادة هذا الجمهور الوفي النبيل الى الهاوية، أو الى أي صراع أهلي …”

وأكد أن قرار النأي بالنفس هو عنوان أساس من عناوين التحدي، وتثبيت لبنان في موقعه الطبيعي، دولةً تقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية وترفض أي إساءة لها، مضيفاً نحن لسنا تجار مواقف وشعارات، نحن أمناء على دورنا تجاه أهلنا وتجاه أشقائنا، وسأخوض معكم التحدي في كل الاتجاهات.

وشدد على أنه “ليعلم الجميع أيضاً، أنني لن أبيع الأشقاء العرب، بضاعةً سياسيةً لبنانيةً مغشوشة، ومواقف للاستهلاك في السوق الإعلامي والطائفي”.

وقال “هذا هو نهجنا، وهذا هو قرارنا. لكن، في المقابل، هناك من يعزف يومياً لحن المزايدة على تيار المستقبل”، مشيراً إلى أن “هناك من ضلوا سبيل الصداقة، الى دروب البحث عن أدوارٍ في الداخل والخارج، وتسطير المواقف والتقارير ضد سعد الحريري وتيار المستقبل”.

وقال “نحن على يقين بأن تيار المستقبل ومعه جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، غير قابل للكسر، وهو ركن أساس من أركان الصيغة اللبنانية والتوازن الوطني”.

وأكد “مصممون على مواصلة مكافحة الفساد وملتزمون تحسين الشفافية لكننا لا نقبل الافتراء اليومي والممنهج بإلصاق تهم الفساد وغياب الشفافية على أي خطوة بناءة أو انتاجية نحاولها”.

وفي الشأن الفلسطيني، قال الحريري “من أجل القدس عاصمة فلسطين الأبدية، أدعوكم جميعاً إلى الوقوف دقيقة تضامن، تصفيقاً للقدس وصمود شعب فلسطين”، مضيفاً “تحية إلى القدس من روح الرئيس الشهيد، تحية الى القدس من تيار المستقبل، وكل الذين يجتمعون على تكريم شهداء الحرية والاستقلال… شهداء 14 آذار”.

وفي الشأن السوري، قال “أبعدنا الحريق السوري عن البلد، رغم وجود نحو مليون ونصف نازح من إخواننا السوريين”، مضيفاً “طردنا داعش، ولم يتمكن الإرهاب من أن يجد أي بيئة حاضنة في بلدنا، وصار لدينا جيش وقوى أمنية نفتخر بها”.

وأشار إلى أن “عدالة المحكمة الدولية آتية لأنها مفتاح الحقيقة، والمفتاح أمانة شهداء 14 آذار لدينا جميعاً، وخصوصاً عند تيار المستقبل..”.