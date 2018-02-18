الحريري: همنا حماية لبنان والانتخابات تحدد مساره

بيروت- “السياسة”:

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “التطورات والوقائع التي نعيشها أثبتت صوابية خياراتنا بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الدورة الطبيعية للمؤسسات الدستورية وإلادارية، ونحن نعمل ما في وسعنا لحل المشكلات وتجاوز تداعيات وسلبيات مخلفات مرحلة الفراغ الرئاسي على كل المستويات”.

وأشار الحريري في كلمة أمام وفد بيروتي، إلى المشكلات والصعوبات والتحديات التي تواجه البلد، قائلا “همنا الوحيد مواصلة سياسة حماية لبنان واللبنانيين من تداعيات وحروب وحرائق المنطقة، وفي الوقت نفسه القيام بكل ما يلزم لتحريك الدورة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات وحل مشكلات الكهرباء والنفايات والنقص في المياه وغيرها”.

وأمل الحريري، من خلال انعقاد مؤتمر “سيدر” في باريس، “تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ رزمة من المشاريع الحيوية والضرورية لكل لبنان، وقسم منها مخصص لما تحتاجه بيروت وجبل لبنان، لأنه لا يجوز أن تستمر مشكلة الكهرباء على حالها، وهي تستنزف المواطن وخزينة الدولة على حد سواء لمصلحة قلة من المنتفعين”، مؤكدا أنها ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزارء في أقرب وقت ممكن لوضع الحلول المناسبة.

وأضاف “نحن مقبلون على إجراء الانتخابات النيابية مطلع مايو المقبل، وهي انتخابات مهمة لانها ستحدد شكل المجلس النيابي الجديد والمسار السياسي المستقبلي للبنان ومشاركتكم الكثيفة مسؤولية وطنية في هذه المرحلة وواجب على كل بيروتي يتطلع لحماية قرار العاصمة ويرفض تسليم هذا القرار لأي خيارات اخرى، لا هدف لها سوى إضعاف بيروت وشطب دورها عن الخريطة السياسية اللبنانية”.