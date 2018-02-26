الحريري يزور السعودية غداً للقاء خادم الحرمين

بيروت – وكالات:

أكد المكتب الصحافي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه تلقى دعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا، لزيارة السعودية وانه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وقال الحريري عقب الاجتماع مع العلولا في بيروت، إن المحادثات مع الموفد السعودي، كانت ممتازة، مضيفاً أنه “سيلبي الدعوة لزيارة السعودية في أقرب وقت”، من دون تحديد موعد.

وأضاف أن “السعودية هدفها الاساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة”.

من جانبه، قال العلولا إن “السعودية تقف إلى جانب لبنان وتدعم سيادته واستقلاله، وتتطلع الى مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات كافة”.

بدورها، أكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية، أن الحريري، سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض غدا في زيارة رسمية للسعودية، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين.

وتعد الزيارة هي الأولى للحريري، بعد انقطاع دام منذ 18 نوفمبر الماضي، عندما اعلن استقالته في العاصمة السعودية، احتجاجا على ممارسات “حزب الله” وهاجم بعنف سياسة إيران في لبنان.