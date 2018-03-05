بيروت – “السياسة”:

بعد النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها زيارته إلى السعودية، يعمل رئيس الحكومة سعد الحريري على توظيف هذه النتائج لمصلحة لبنان، في ضوء ما سمعه من المسؤولين السعوديين عن استعداد بلادهم لدعم لبنان سياسياً واقتصادياً، في إشارة لمشاركتهم في مؤتمرات الدعم الدولية للبنان في الأشهر المقبلة، وسط معلومات عن إمكانية زيارة مسؤول سعودي إلى بيروت أواخر الأسبوع، ذكر أنه سيكون وزير الخارجية عادل الجبير، حيث سيزور البطريرك بشارة الراعي وعدداً من المسؤولين اللبنانيين، في سياق ترجمة الخطوات السعودية بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه الظروف.

إلى ذلك، يُتوقع أن يعلن الحريري أسماء مرشحي “تيار المستقبل” للانتخابات النيابية في الساعات المقبلة، قبل إقفال باب تقديم طلبات الترشيح منتصف ليل هذا اليوم، على أن يحدد تحالفات تياره الانتخابية في مرحلة لاحقة قبل نهاية الجاري، في ضوء اكتمال صورة المشاورات التي يجريها “المستقبل” مع القوى السياسية، ومن بينها “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”.

وفي الإطار عينه، اعتبر الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، أن الاستحقاق النيابي مصيري بعد كل ما تعرض له التيار من اغتيالات وتفجيرات وتشويه للسمعة، وما نريد قوله إن أحداً لا يستطيع تركيعنا، وقال إننا نريد أن ننتصر في 7 مايو لمنطق الدولة وليس لمنطق السلاح.

وفي موقف لافت، يعكس التباينات داخل “التيار الأزرق”، أعلن رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية في دورتها المقبلة، ولكن هذا القرار لا يعني كما قال، “انفصالاً عن تيار المستقبل الذي أنتمي سياسياً ووطنياً إليه”.

وعزا السنيورة أسباب عزوفه، إلى أن القانون الانتخابي الحالي، هو أقرب إلى القانون الأرثوذكسي وهو يتعارض مع الدستور في طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية ولا يعطي أي دور للبرامج الانتخابية، إلى عدم اقتناعه بالتحالفات القائمة.

كذلك أعلن عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فريد الخازن، عزوفه عن الترشح للانتخابات.