الحريري يلتقي السنيورة في بيروت

الرياض – وكالات:
عاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء أمس، الى بيروت وتوجه الى منزل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في بلس بحضور النائب فريد مكاري والوزير غطاس خوري ليلتقي فيما بعد وزير الاعلام ملحم رياشي لبحث اخر التطورات على ضوء زيارته الى السعودية.
وكان الحريري غادر الرياض، بعد زيارة رسمية استمرت خمسة أيام، حيث كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وسفير بيروت لدى المملكة فوزي محمد كباره.
ووصل الحريري، الأربعاء الماضي، الرياض، بدعوة رسمية من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول زيارة رسمية، منذ أزمة استقالته التي تراجع عنها.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –