الحريري يلتقي السنيورة في بيروت

الرياض – وكالات:

عاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء أمس، الى بيروت وتوجه الى منزل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في بلس بحضور النائب فريد مكاري والوزير غطاس خوري ليلتقي فيما بعد وزير الاعلام ملحم رياشي لبحث اخر التطورات على ضوء زيارته الى السعودية.

وكان الحريري غادر الرياض، بعد زيارة رسمية استمرت خمسة أيام، حيث كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وسفير بيروت لدى المملكة فوزي محمد كباره.

ووصل الحريري، الأربعاء الماضي، الرياض، بدعوة رسمية من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول زيارة رسمية، منذ أزمة استقالته التي تراجع عنها.