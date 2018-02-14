• الخالد: أدوات الدمار والإرهاب لن تنتصر يوماً على إرادة الحياة

• الجعفري: الصعوبات التي مر بها العراق أثبتت أن لدينا أصدقاء أبرزهم الكويت

اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن تعهدات بتقديم نحو 30 مليار دولار إلى العراق في هيئة مساعدات وقروض ومنح واستثمارات في ختام المؤتمر الدولي لاعمار العراق.

وقال الخالد في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري أمس:ان المبلغ نتج عن زخم واسع ضم: 76 دولة ومنظمة اقليمية ودولية، و51 صندوقا ومؤسسة مالية اقليمية ودولية،و107 منظمات محلية واقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.

واضاف :”بتجمعنا وتماسكنا وشراكتنا هذه اثبتنا مجددا ايماننا العميق بأسسس ومبادئ السلام طريقا نحو البناء والنماء،ومعاول الهدم وادوات الدمار والارهاب لن تنتصر يوما على ارادة العيش والحياة وعلى مسيرة التنمية والاعمار وسنظل جميعا اوفياء لقناعاتنا الراسخة بالمحبة والتعاون والعيش المشترك.

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان ما مر به العراق من صعوبات اصبح من الماضي،مضيفا ان تلك الصعوبات “اثبت لنا اننا لسنا وحيدين في الساحة بل لدينا اصدقاء وقفوا الى جانبنا”.

وأضاف في كلمة القاها في المؤتمر الصحافي في ختام أعمال المؤتمر: ان ابرز تلك الوقفات بادرة الكويت في تنظيم المؤتمر.

وذكر ان المبلغ الذي أُعلن عنه في المؤتمر من اسهامات واستثمارات ومنح لا يسد حاجة العراق لكنه ليس قليلا.

وأشاد الجعفري بدور الكويت ـ اميرا وحكومة وشعبا ـ على ما قدمه المؤتمر، مشيرا الى ان الامم المتحدة اثبتت انها تقف الى جانب الدول المنكوبة وتحاول ان تعبر للمجتمع العالمي معاناة تلك الدول كي يقف الجميع بوجه التطرف والارهاب وما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

في السياق ذاته، أعرب الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس عن شكره لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على بادرته في استضافة المؤتمر،مشيرا الى ان سموه “تميز بالكرم والتضامن والحكمة”.

ولفت غوتيريس في ختام المؤتمر إلى ان ما قام به سموه من جهود انما يعكس اهتمامه بهذه الاعمال الانسانية، مشيرا الى ان الكويت قادت بنفسها الدعوة لعقد هذا المؤتمر بالتضامن مع حكومة وشعب العراق.

واوضح ان الاستجابة الكبيرة لهذه الدعوة في عقد مؤتمر اعادة اعمار العراق “دليل مذهل” على الثقة بحكومة وشعب العراق، مضيفا ان الاسرة الدولية تظهر الاعتراف ان العراق على الطريق الصحيح من اجل الاستقرار.

بدوره ، اكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم التزام البنك بزيادة التمويل للمساعدة في بناء العراق واعماره، مشددا على ضرورة ازدهار العراق لمنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.