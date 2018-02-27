الحكم بسجن شيرين عبدالوهاب ستة أشهر

قضت محكمة جنح المقطم المصرية بمعاقبة الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالسجن ستة أشهر بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، في أزمة تصريحها حول بلهارسيا النيل.
وقررت المحكمة تغريم شيرين خمسة آلاف جنيه أيضاً، ويحق للفنانة المصرية الاستئناف على حكم أول درجة.
تعود الأزمة إلى نوفمبر الماضي، حيث أجرت نقابة الموسيقيين في مصر تحقيقاً مع المطربة شيرين بخصوص فيديو البلهارسيا، الذي أثار لغطا وجدلا كبيراً، عندما نشر فيديو من حفلة سابقة في الإمارات تقول فيه لا تشرب من مياه النيل، لأنها تسبب الاصابة بالبلهارسيا.
ووصفت شيرين من نشروا الفيديو بالمتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.
كانت نقابة الموسيقيين قررت إيقاف شيرين ومنعها من الغناء واحالتها للتحقيق، معتبرة أن ما بدر منها سخرية واستهزاء غير مبررين من مصر, وأكدت النقابة أن ما حدث من شيرين في الفيديو يسيء إليها وإلى جموع الشعب المصري، الذي رفض كل ما جاء على لسان المطربة.
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