د.حمود الحطاب

د.حمود الحطاب

لو أن أحداً سألني: الحكومة الكويتية الحالية “كويسة” ولا “مش كويسة”؟ “زينة والا شينة”؟ راح أقول: إن حكومتنا الحالية وحكومات كثيرة مرت علينا حكومات مش كويسة, وبالكويتي: حكومات شينة.

والله العظيم معظم وزرائها لا أعرف عنهم شيئا, ولا اعرف حتى اسماءهم, ولا يهمني معرفة اسمائهم, رغم أني أكتب في القضايا السياسية المحلية والخارجية ويعيب اي كاتب ألا يعرف وزراء حكومته!

اقول لكم الحق وأحلف إني حتى وزير التربية والله ما اعرف منهو اهو! ولما تسألوني :وشمعنى يعني ركزت على وزير التربية؟ اقول لكم : لأن دائرة تخصصي وجل اهتمامي ينصب على العلم والتعليم والتربية ومع هذا لم اهتم أن اعرف حتى عن وزير التربية من يكون وما تخصصه وما قدراته.

وتسألوني: وكيف حكمت على أن الحكومة مو زينة وهي شينة ومش كويسة وأنت لاتعرف حتى اسماء الوزراء؟ فأقول لكم: سؤالكم ونقاشكم يتعبني ويرفع ضغطي ويحفزني مو بس ارد عليكم, بل أمسك في خناقكم.

ودي أقول إن وزراء الحكومات تشابهوا علينا ومنذ سنوات طويلة تشابهت علينا الحكومات، فماعادت الأسماء تهمنا لأنهم مستنسخون, كلهم طبعة يد, اقصد طبعة كف واحدة نمطية لها معيار باهت ومن غير ميزان ذهب يحسب الصغيرة والكبيرة, وبناء عليه, فحكمي على أكبر عدد من الحكومات بالسلبية حكم ناتج عن تكرار الطبعة بكل أخطائها, فالأصل إصلاح مكينة الطباعة حتى تتحسن الطبعات, وما دامت الحكومات من غير برنامج, فإن شاء الله لو جابوا أكبر وأفضل وزراء في العالم ومن دون خطة حكومية ليعملوا وزراء في حكومة الكويت “آه نسيت أقول الموقرة” فالنتيجة خبز خبزتيه يا الرفلة اكليه.

والسلام الختام ؛ حكوماتنا يومها بسنة, وشوية على يومها أن تكون مدته سنة, وشوفوا إشارة الدائري الرابع المرورية الضوئية كيف كانت تعيق المرور؛ وكتبنا وما كتبنا وياخسارة ما كتبنا؛ سنوات طويلة واحنا نقول: شيلوها, وسميتها الاشارة المسحورة ؛ولما طلع قرار حلو بازالتها انفكت عقدة شوارع وليس شارعا واحدا, ؛ انفكت عقدة الدائري الرابع بالاتجاهين وهذه نعمة كبرى، وانفكت حتى عقدة بعض شوارع الاندلس الداخلية بسبب قطع الاتصال بالرابع من بعض جهاته. والحمد لله على هذا القرار وتسلم ايده اللي وقعه.

ومادامت ايام حكوماتنا بأكثر من سنة, وما دامت حكوماتنا من غير برنامج ومادامت حكوماتنا تعمل لصالح إعمار اللي احتلوا الكويت يوما وداسوا في كرامتنا وتنسى اصلاحات بلدها فهي حكومات مو زينة… وسلم لي على المترو واحضنو وبوسو كمان.

كاتب كويتي