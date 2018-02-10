أحال رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الخميس الماضي مشروع قانون بالغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن انشاء الهيئة العامة للشباب.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع انه في ظل توجه الدولة نحو تفعيل سياسات ترشيد الانفاق الحكومي وتخفيض ميزانيات الوزارات والهيئات ومختلف الجهات الحكومية، على ضوء من التوصيات الصادرة من اللجان المختصة بمجلس الامة بشأن الحد من انشاء الجهات الحكومية التي قد يكون هناك تشابه في اختصاصاتها بما يؤدي لتضارب المصالح وارهاق كاهل الموازنة العامة للدولة، تقدم مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الى مجلس الوزراء برؤية مستقبلية فيما يتعلق باختصاصاته المنصوص عليها بالمرسوم رقم (8) لسنة 2013 واختصاصات الهيئة العامة للشباب المنشأة بموجب القانون رقم (100) لسنة 2015، حيث تضمنت تلك الرؤية دمج اختصاصات الهيئة العامة للشباب الى اختصاصات مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.

ولاسيما وان الهيئة العامة للشباب ومنذ انشائها عام 2015 لم تكن قد استكملت تأسيسها بعد، ولم يصبح لها هيكل اداري تنظيمي، ولم يتم تفعيل كل اختصاصاتها المنصوص عليها بقانون انشائها، في حين ان مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالفعل يمارس اختصاصات مباشرة وفعالة نحو الشباب في ظل هيكل تنظيمي واداري معتمد وستراتيجية شبابية متكملة ولا يعوزه سوى تدعيم اختصاصاته التنفيذية لتفعيل دوره في مجال الشباب، وهو ما دعا مجلس الوزراء باجتماعه رقم (27/ 2017 المنعقد بتاريخ 10/7/2017 باتخاذ قراره رقم (904) والذي جاء نصه كالآتي:

الموافقة من حيث المبدأ على دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وتكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لاعداد الادارة القانونية اللازمة وافراغها بالصيغة القانونية المناسبة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

وحيث ان ادارة الفتوى والتشريع افادت بموجب كتابها رقم (2201700005287) المؤرخ في 10/8/2017بأن الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه، كالتالي:

أولاً: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قانون بالغاء قانون انشاء الهيئة العامة للشباب.

ثانياً: وبعد اقرار مشروع القانون واصداره، يتم اعداد مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم (8) لسنة 2013 في شأن انشاء مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وذلك باضافة اختصاصيات الهيئة العامة للشباب الى اختصاصات مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.

لذا فقد جاءت الحاجة الى اصدار هذا القانون، وتحقيقا للغاية منه فقد نصت المادة الاولى على الغاء القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن انشاء الهيئة العامة للشباب وتوفيقا لاوضاع الموظفين والعاملين بالهيئة أوضحت المادة الثانية بأن مجلس الوزراء يصدر قرارا بالجهات التي ينقل اليها الموظفون والعاملون بالهيئة العامة للشباب مع احتفاظهم بكل حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية، وذلك بناء على عرض وزير الدولة لشؤون الشباب.