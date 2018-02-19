الحكومة الفلسطينية تعلن مشروع موازنة 2018 بعجز 1.8 مليار دولار

رام الله – الأناضول:

أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس، عن مشروع الموازنة العامة والتطويرية الموحدة للعام الحالي، بإجمالي عجز قبل التمويل، يقدر بـ1.8 مليار دولار.

وذكر مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان، عقب اجتماع لرئيس الحكومة رامي الحمدالله مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، أن إجمالي الموازنة الموحدة في العام 2018، تبلغ 5.8 مليارات دولار.

وأضاف إن الموازنة المقرة هي موازنة موحدة تشمل النفقات المتوقعة المترتبة على المصالحة الفلسطينية للعام الحالي في قطاع غزة، حال تمكين الحكومة بشكل كامل على الأرض.

وذكر أن الموازنة ستخصص 100 مليون دولار شهرياً، بدل رواتب الموظفين في غزة ونفقات قطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن الموازنة ستخصص نفقات لرواتب 20 ألف موظف، كانت حركة “حماس” عينتهم بعد سيطرتها على القطاع العام 2007، من إجمالي 40 ألف موظف.

وأشار إلى أن النفقات الجارية المقدرة تبلغ نحو 4.98 مليارات دولار، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية (الموازنة التطويرية أو الاستثمارية).

وأوضح أن إجمالي المنح الخارجية يبلغ 775 مليون دولار، بينما تبلغ الفجوة في مشروع الموازنة نحو 1.025 مليار دولار.

وعلق الحمدالله قائلاً، إن “ذلك يحتم علينا السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، وضبط الإنفاق، آخذين بالاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين الضفة وغزة، بتعديل السياسة الضريبية الخاصة بالأفراد، وخفض العبء الضريبي على الأفراد الأقل”.