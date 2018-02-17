* يحظر على مؤسسة العمل الخيري الاشتغال بالسياسة أو إثارة العصبية الدينية أو الطائفية

* للوزارة رفض طلب الترخيص للأسباب التي تراها ويبلغ المؤسسون بالقرار خلال 60 يوما على الأكثر

* يجوز للوزارة وقف حملة التبرع في أي مرحلة من مرحلها متى ثبت خروجها عن أغراضها

* يجوز وقف المخصص المالي لمشاركة المؤسسة في المهام الخارجية

كتب- عبدالرحمن الشمري:

احال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم نسخة من المرسوم رقم 43 لسنة 2018 بمشروع قانون بشأن العمل الخيري مكون من 53 مادة وينص المشروع على ان عمل مؤسسة العمل الخيري على رفع معاناة اصحاب الحاجات والمعوزين وبذل الجهود الاغاثية للشعوب الفقيرة والمنكوبة التي تجتاحها الكوارث او الحروب او اي محن اخرى تسبب لها الحرمان أو الحاجة او الهجرة او العيش في العراء على ان تكون الاولوية في سبيل تحقيق ذلك لتنفيذ المشاريع التنموية.

لا يجوز لمؤسسة العمل الخيري مباشرة اي نوع من النشاط ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية الا بعد الترخيص لها من الوزارة وشهر نظامها الاساسي بالجريدة الرسمية.

يحظر على مؤسسة العمل الخيري الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي:

القيام باي عمل يتعارض مع احكام هذا القانون او لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في نظامها الاساسي، الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية او ثارة العصبية الطائفية او العنصرية او شق الوحدة الوطنية، الانضمام الى اي جمعية او هيئة خارج البلاد او قبول اي مساعدات اجنبية سواء كانت نقدية او عينية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزار، انشاء فروع او لجان في أي منطقة من مناطق الكويت ما لم تحصل على اذن من الوزارة بذلك، انشاء مدارس او معاهد او جامعات والقيام باعمال تدخل في اختصاصات الجهات الحكومة بدولة الكويت، تملك عقارات الا بالقدر اللازم لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في نظامها الاساسي تلقي الهبات والوصايا الا بعد موافقة الوازرة.

للوزارة التنسيق مع جهات الاختصاص بغرض فتح ملحقيات العمل الخيري وذلك وفقا لمقتضيات الحاجة كما لها الاشراف عليها مع مراعاة احكام قانون نظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي المشار اليه.

التأسيس والإدارة

يشترط لقيام مؤسسة العمل الخيري ألا يقل عدد المؤسسين عن (100) مؤسس، وان تتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية: أن يكون كويتي الجنسية، ألا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة وكامل الأهلية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون عضواً في مجلس إدارة مؤسسة عمل خيري سبق حلها إجباريا من قبل الوزارة لارتكابها مخالفات لقانون أو للقرارات التنفيذية له أو لنظامها الأساسي.

للوزارة رفض طلب الترخيص بتأسيس مؤسسة العمل الخيري للأسباب التي تراها، وعليها إخطار المؤسسين بالقرار في موعد لا يجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه دون رد من الوزارة بمثابة رفض للطلب ، ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار برفض طلب الترخيص أمام الجهة التي تحددها الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو فوات المواعيد المقررة للبحث في طلب الترخيص دون رد، وتتولى تلك الجهة البت في طلبات التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التظلم إليها.

على مؤسسة العمل الخيري ان تودع اموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية وذلك وفقا للنظم والضوابط المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي وما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين النظام الأساسي للجمعية أحكام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة.

ويجب على المؤسسة أن تستغل فائض ايراداتها لضمان ايراد ثابت في اعمال مضمونة الكسب على الا يؤثر ذلك على نشاطها ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية.

تلتزم مؤسسة العمل الخيري بنشر بياناتها المالية والسنوية فور اعتمادها من كل من الجمعية العمومية للمؤسسة والوزارة، وكذلك بيان المشاريع القائمة على تنفيذها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والصوابط الخاصة بالنشر.

تحتفظ مؤسسة العمل الخيري في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات التي تنظم اعمالها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك السجلات والدفاتر والبيانات وضوابط الاحتفاظ بها وذلك بمراعاة المعايير المتبعة في هذا الشأن.

يجب ان تكون لكل مؤسسة عمل خيري مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية للمؤسسة وتحدد مكافاته السنوية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات وضوابط اختباره على ان يكون مقيدا في الجداول المعتمدة لدى الجهات الرسمية وعلى مراقب الحسابات موافاة الوزارة بصورة من التقرير السنوي لحسابات الجمعية او بما يطلب منه بيانات أو ايضاحات لمؤسسة العمل الخيري تنظيم حملات لجمع المال لاغراض العمل الخيري، وفقا للضوابط التالية:

الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، الوفاء بكافة متطلبات ضمان سلامة افراد حملاتها الخيرية والتأمين عليهم من المخاطر اثناء تنفيذهم لمهام العمل الخيري، مراعاة الاحكام المنظمة لحملات جمع المال المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بيان الغرض من جمع المال والحساب البنكي الذي ستودع به، مع الالتزام بعدم التصرف في هذه الأموال في غير الاغراض التي جمعت من اجلها، وبمراعاة الشروط والضوابط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للوزارة ان تأمر بوقف الحملة في اي مرحلة من مراحلها متى ثبت خروجها عن اغراضها او مخالفتها للقانون أو لائحته التنفيذية تخضع مؤسسة العمل الخيري والاشراف ورقابة الوزارة ويكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار منه لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، حق دخول مؤسسات العمل الخيري خلال ساعات العمل الرسمية للمؤسسة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمل الخيري واية اوراق اخرى تكون في مقر المؤسسة بعد اطلاع المؤسسة على ما يبين قيامهم بهذه المهمة ولهم تحرير محاضر المخالفات ومنح المؤسسة المهلة اللازمة لتلافي المخالفة واحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة.

ويتعين على هؤلاء الموظفين اداء اعمالهم بامانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم انشاء المعلومات والاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم القسم امام الوزير.

للوزارة ان تقرر بطلان اجتماع اي من مجلس الادارة أو الجمعية العمومية والاثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المفتش المختص تقرير عن الاجتماع أو من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها أيهما اسبق، كما يكون للوزارة خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة ان تقرر بطلان أي قرار يصدر عن مجلس الادارة أو الجمعية العمومية اذا ما شابه أي وجه من أوجه البطلان دون ابطال الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.

يجور بقرار مسبب من الوزير المختص حل مجلس ادارة أي مؤسسة عمل خيري وتعيين مجلس ادارة أو مدير موقت لمدة محددة قابلة للتجديدة يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة وذلك في حال مخالفتها احكام هذا القانون او نظامها الاساسي، ويجوز للوزير المختص بقرار مسبب عزل احد أو بعض اعضاء مجلس الادارة بدلا من الحل، وذلك اذا ثبت مخالفته لاحكام القانون أو النظام الاساسي للمؤسسة.

تنشأ لجنة تسمى “لجنة تطوير العمل الخيري” بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص، تتولى وضع السياسات العامة المنظمة للعمل الخيري وتحديد أهدافه، وللجنة على وجه الخصوص القيام بما يلي:

التنسيق بين الوزارة وجهات العمل الخيري، والجهات المعنية، وتبادل الخبرات فيما بينها بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع، تشجيع توطين ريع العمل الخيري غير المشروط بتوجيهه داخل الساحة الكويتية، وذلك من خلال تبني الجمعيات الخيرية للمشروعات الخدمية كبناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والاعمال الاخرى والمبادرة لاعداد البرنامج الاعلامية الخاصة بتوعية المتبرعين بأهمية التوجه نحو تبني مشروعات خيرية داخل البلاد، التنسيق بين المؤسسات الرسمية والشعبية بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع وتبادل الخبرات بين مؤسسات العمل الخيري، العمل على تحديد ستراتيجية شاملة لتنفيذ مشروعات العمل الخيري في دول العالم، العمل على التنسيق بين الجمعيات ذات النشاط الخيري في الخارج من حيث تقديم المعونات والقيام بالمشروعات الخيرية سواء على المستوى الجغرافي أو الزمني أو النوعي، تضم لجنة تطوير العمل الخيري المشار اليها، في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الأمانة العامة للأوقاف، بيت الزكاة، البنك المركزي، ثلاثة ممثلين عن مؤسسات العمل الخيري يختارهم الوزير بقاء على ترشيحات المؤسسات القائمة، ويبين القرار الوزاري المشار اليه مستوى التمثيل فيها وتشكيلها ونظام عملها.

الحل والانتهاء

يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر حل مؤسسة العمل الخيري ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المضيفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

يجوز بقرار مسبب يصدر عن الوزير المختص حل مؤسسة العمل الخيري في أي من الحالات التالية:

اذا نقص عدد اعضائها عن الحد المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون ما لم يتم استكمال العدد خلال تسعين يوما من تاريخ نقص العدد على النحو المقرر قانونا اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية اذا خالفت احكام هذا القانون او النظام الاساسي للمؤسسة او قامت باعمال تخرج عن اهدافها اذا توقفت عن ممارسة انشطتها لمدة تزيد على سنة ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية.

للجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة العمل الخيري في الاحوال الواردة في البنود ارقام (1، 2، 4)من المادة السابقة دمج المؤسسة في اي مؤسسة عمل خيري اخرى تتفق او تتشابه معها في الاهداف.

مع عدم الاخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون يجوز للوزير توقيع احد التدابير التالية على مؤسسة العمل الخيري المخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذا له: الانذار وقف التعامل مع المؤسسة الى حين تلافي وازالة اثار المخالفة وقف المخصص المالي لمشاركة المؤسسة في المهام الخارجية او عقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات التي تقام داخل الكويت.

عند حل مؤسسة العمل الخيري وتصفيتها تؤول اموالها بموجب قرار من الوزير المختص الى الجهات التالية:

اموال الزكاة الى بيت الزكاة باقي الاموال والمشاريع الخيرية الى الامانة العامة للاوقاف لتكون وقفا يصرف ريعه لتحقيق الاغراض التي قامت عليها المؤسسة وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات والمصروفات المترتبة على المؤسسة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجرائم والعقوبات

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا باسم مؤسسة خيرية لم يتم شهرها او استمر في مواصلة نشاطها بعد فقدها الشخصية الاعتبارية مع علمه بذلك او انتحل صفة في مؤسسة مشهرة او انشأ مؤسسة وهمية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاث الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يجمع تبرعات دون الحصول على تصريح من الوزارة مع الحكم بمصادرتها وللوزارة حق التصرف في الاموال المصادرة في اوجه العمل الخيري.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله المؤسسة الخيرية او دخل في مضاربات مالية.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتدوين بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك في محررات الزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بامساكها وكذلك كل من تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون باثباته.

وفي حالة الامتناع عن تقديم تلك البيانات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب باهماله الجسيم في خسارة اموال المؤسسة الخيرية ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى سرا من اسرار المؤسسة الخيرية.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر اخبارا او معلومات او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او تعمد بث دعاية مثيرة من شانها ان تؤثر على العمل الخيري او كان من شأنها زعزعة الثقة في مؤسسة العمل الخيري.