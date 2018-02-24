كتب – عبد الرحمن الشمري:

أحال مجلس الوزراء حزمة من المشاريع بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018 – 2019 الى مجلس الامة، حيث أدرجت على الجدول وتقرر احالتها الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وبحسب ما كشفته مصادر نيابية مطلعة – تتضمن المشروعات المحالة مشروعان لربط ميزانيتي الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها اللتان طلبت الحكومة الغاءهما!

وأوضحت المصادر ان “الحكومة كانت احالت في وقت سابق من العام الحالي مشروعين بقانونين لالغاء الهيئتين على ان تؤول الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كل حقوق والتزامات هيئة العناية بطباعة القرآن، كما ينقل موظفوها بدرجاتهم اليها وهو الامر نفسه الذي يسري على هيئة الشباب التي قضى المشروع بتفويض مجلس الوزراء نقل موظفيها الى جهات اخرى”.

وأكدت المصادر ان الحكومة “أحالت مشاريع الغاء الهيئتين في التوقيت ذاته الذي احالت فيه مشاريع ربط موازنتيهما الماليتين للعام الجديد”، متسائلة: “اذا كانت الحكومة تريد الغاء الهيئتين لماذا تفرد لهما ميزانيتين؟! وبالعكس اذا كانت ترى ضرورة بقائهما واستمراريتهما فلماذا احالت مشروعين لالغائهما تطبيقا لما ورد في وثيقة الاصلاح الاقتصادي بشأن خفض عدد الهيئات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة لخفض وترشيد الانفاق”.

واشارت الى ان “استمرارية هيئة القرآن الكريم تحديدا يتعارض بشدة مع توصيات للجنة الميزانيات التي كانت اكدت ان الهيئة لم تقم بطباعة مصحف واحد منذ انشائها قبل سنوات وانتقدت غياب اي دور او تأثير حقيقي لها”.

وذكرت المصادر ان “مشروع القانون بربط ميزانية هيئة القرآن الكريم يقدر مصروفاتها خلال السنة المالية الجديدة بمليون وتسعمائة وتسعين الف دينار في حين يقدر ايراداتها بثلاثين الف دينار فقط”.

لكن المصادر تشير الى ان “الموازنة تضمنت مليونا و607 الاف تعويضات للعاملين ما يؤشر الى ان خيار الغاء الهيئة لا يزال قائما”.

وفيما يتعلق بموازنة هيئة الشباب، بينت المصادر ان المصروفات قدرت بثمانية ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسين الف دينار في حين قدرت الايرادات بثلاثة الاف دينار فقط وتضمنت المصروفات خمسة ملايين و344 الف دينار تعويضات للعاملين”.