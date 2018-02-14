كتب – مفرح حجاب:

أسدل الستار على الدورة الثامنة لمهرجان “الكويت للمسرح الاكاديمي” بحضور كل من ممثل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، نائب المدير العام لاكاديمية الفنون غالب العصيمي، رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور فهد منصور الهاجري، وحشد كبير من الجمهور، بينهم ضيوف المهرجان، وقيادات المعهد، واعضاء هيئة التدريس والطلاب ومحبي المسرح.

اقيمت هذه الدورة بين السابع والثالث عشر من فبراير الجاري وشاركت فيها خمسة عروض مسرحية هي “نادي الخجل”، “الحل بالحرب”، “دماء على ورق”، “من دون قصد”، و”اقفاص”، والكثير من الندوات التطبيقية والفكرية على هامش الدورة التي شارك فيها عدد من ضيوف المهرجان فضلا عن اعضاء هيئة التدريس.

استهل الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الكويت، ثم اطلت المذيعة اسراء جوهر على خشبة المسرح، مثنية على تنظيم المهرجان والمشاركين واعلنت عن عرض فيلم قصير، ضم مشاهد عدة من العروض التي قدمت في هذه الدورة، وبانوراما عن الاحداث والندوات واللقاءات التي اقيمت على هامش المهرجان، وكلمات لعدد من رؤساء اللجان والضيوف، واختتم الفيلم بكلمة للفنان سعد الفرج شكر فيها القائمين على المهرجان وشجع طلاب المعهد، والفيلم من اخراج فوزي القاضي ومونتاج محمد البلوشي.

ثم اعتلى خشبة المسرح ممثل وزير التربية والتعليم العالي نائب المدير العام لاكاديمية الكويت للفنون غالب العصيمي يرافقه الدكتور فهد الهاجري رئيس المهرجان والدكتور راجح المطيري مدير المهرجان، حيث تم تكريم اعضاء لجنة التحكيم والفرق المشاركة وتسلم الجوائز مخرجو العروض نيابة عن زملائهم، بالاضافة الى تكريم مخرج حفلي الافتتاح والختام شملان هاني النصار، ومخرج شاشة حفلي حفلي والختام محمد البلوشي.

وتم تكريم رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور فهد منصور الهاجري من قبل المركز الثقافي الملكي الاردني، لجهوده في الحراك المسرحي والثقافي العربي، حيث صعد على خشبة المسرح مدير المركز مدير مهرجان جرش محمد ابو سماقة، للمشاركة في مراسم التكريم.

توصيات التحكيم

من جهته قدم رئيس لجنة التحكم د.عبدالكريم عبود توصيات اللجنة، التي بدأها قائلا على ارض الكويت الحبيبة، وفي رحاب المعهد العالي للفنون المسرحية، اقيم المهرجان الاكاديمي في دورته الثامنة، في ظل متابعة لجنة التحكيم ومشاهدة وقائع المهرجان، التي تمثلت في منافسة خمسة عروض مسرحية على مدى ستة ايام، وكانت كلها مطابقة لمعايير التحكيم، اخذين بعين الاعتبار ان الطلبة هم قاعدة المستقبل وثمرة العطاء في مسيرة المسرح الكويتي، واضافة ابداعية وانسانية لتاريخ المسرح في هذه الدولة المباركة، مشيرا الى انها مسيرة تأخذ من الحاضر لتؤسس روئ المستقبل المسرحية.

واعتبر عبود ان الجائزة الاولى تتمثل في المشاركة بهذا الاحتفال الاكاديمي، وايماناً بدور المسرح الفاعل في تغيير وبناء الواقع، متمنيا التوفيق للجميع. واضاف ان اللجنة توصي بتوسيع قاعدة المشاركات الدولية والعربية من المعاهد وكليات الفنون الدرامية والمسرحية في العالم، مع التأكيد على اهمية المشرف الاكاديمي على العروض المسرحية وضرورة تجاوز المعالجات التقليدية والنقلية لمفردات العرض المسرحي، وتشكيل النص المسرحي المؤلف من قبل الطلبة، كذلك اوصت اللجنة بالابتعاد عن الاعداد والتوليف، لعدم الوقوع في اشكاليات ادبية وفكرية على مستوى التأثير.

الفائزون

جائزة “افضل ماكياج” فازت بها الطالبة هدى العطار، عن مسرحية “من دون قصد”، كما فاز الطالب عبدالله القديري بجائزة “افضل موسيقى” عن “الحل بالحرب” وفاز علي الفضلي بجائزة “افضل اضاءة” عن نفس المسرحية، اما الطالبة حصة العباد، ففازت بجائزة “افضل ازياء” عن “من دون قصد” وجائزة “افضل ديكور” فاز بها الطالب يوسف سليمان عن “الحل بالحرب” وحصد جائزة “افضل ممثل دور ثان” الطالب عدنان بلعيس، عن دوره في “اقفاص” و”افضل ممثلة دور ثان” الطالبة اريج العطار عن دورها في “دماء على ورق”، كما فاز الطالب عبدالحميد الحسيني بجائزة “افضل ممثل دور اول” عن دوره في “نادي الخجل” بينما فازت الطالبة اية الغمري بجائزة “افضل ممثلة دور اول” عن دورها في “نادي الخجل” ايضا. واوضح رئيس لجنة التحكيم انه لا يوجد نص مؤلف سوى نص مسرحية “من دون قصد” للطالبة مريم نصير وقد فاز هذا النص في الدورة السابقة من المهرجان مما دعا اعضاء لجنة التحكيم الى تغيير مسمى الجائزة، لتكون “افضل جائزة نص مسرحي معد”، مشيرا الى ان التي فازت بها الطالبة فجر صباح عن نص مسرحية “دماء على ورق” وقد فاز بجائزة “افضل مخرج” الطالب محمد الانصاري عن “دماء على ورق”، بينما حصدت مسرحية “الحل بالحرب” جائزة “افضل عرض متكامل”.

وكان العميد المساعد لشؤون الطلبة مدير المهرجان الدكتور راجح المطيري قد القى كلمة اكد خلالها على ان اللجنة العليا قررت تخصيص هذه الدورة لطلاب وخريجي المعهد، وتجسدت نتائج هذا القرار في الليالي المسرحية الخمس التي قدمت، حيث امتدت جسور التعاون بين الطلاب والخريجين، مما اسهم في ارتفاع مستوى العروض، وربط الخريجين بالمؤسسة التعليمية التي تلقوا فيها العلم وتشكلت من خلالها شخصياتهم الفنية، مشيرا الى ان ذلك لا يعني الغاء المشاركات الدولية بالمستقبل، لكن هذه الدورة كانت استثنائية لتحقيق الهدف المنشود، وهي ترويج المنتج الابداعي لطلبتنا وخريجينا.