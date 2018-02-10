كتب – مفرح حجاب:

يحمل عنوان “الحل بالحرب” الكثير من الدلالات ويعكس المتغيرات والاحداث التي يعيشها العالم العربي الان..انه ثاني العروض المسرحية في المسابقة الرسمية لمهرجان “الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي الثامن”، وعرض الجمعة على مسرح “حمد الرجيب” بالمعهد العالي وقدم ضمن توجه المهرجان هذا العام بان تخصص هذه الدورة لابنائه، وهو من بطولة عبدالرحمن صابر، واعداد واخرج وتمثيل عبدالله الدرزي، ومن تأليف محمد الفرج، وديكور يوسف سليمان، واضاءة علي الفضلي، وموسيقى ومؤثرات عبدالعزيز القديري.

عنوان العرض يلفت الانتباه ويجعل المتلقي في حالة من الدهشة والترقب للاحداث، وبالفعل اللوحة المسرحية تحولت في مشهدية الى حالة من الدمار والاشلاء، اصوات طلقات الرصاص واجواء ملتهبة تحيط بشخصين في حالة صراع فيما بينهما، فالمشهد على المسرح يؤكد على ان هناك حالة الحرب معلنة، لكن يشوبها شيء من الغموض وكأن المؤلف يريد ان يجعل العرض يتواءم وكل الاحداث الموجودة، فهو لم يسمها حربا اهلية او بين دول او جماعات، بل ترك التفسير مفتوحاً للجميع.

ومن يقرأ المشاهد جيدا وما تحمله بين السطور سيجد ان هذا العرض يكشف ابعادا مهمة ويجعل المشاهد يذهب بافكاره الى ان هذه الحرب قد تكون حربا على الهوية او غيرها، بسبب هذا المزج الذي حدث أسفل الخشبة وفوقها بعدم اشراك الجمهور في اللعبة المسرحية، كما شكل الفعل الدرامي لهذا العرض توازنا كبيرا لاسيما في حركة الممثلين وانضباط ايقاع الحوار، بالرغم من الاجواء المشحونة بالدماء والخوف وكان ابطال العرض بمثابة ضحايا الحرب التي افقدت كل منهم حواسه، ما اعطى دلالة هامة جدا بان كل من الشخصين لا حاجة له بالآخر لكي يعيش، ولكن تكمن المشكلة في خبايا النفس البشرية التي اعماها طمع المال، الامر الذي ادى الى قتل احدهما للاخر، وهو ما يعني انه ايضا لن يستطيع الحياة ويجعلنا نقرأ الاحداث من حولنا بتمعن.

السينوغرافيا شكلت جرعة جريئة ومؤثرة لا سيما استخدام الغبار والالوان التي اعطت عمقا للاحداث الدامية التي تحيط بالشخصين ودعمته ايضا المؤثرات الصوتية التي اوضحت الابعاد النفسية التي يمر بها الممثلون، حيث الصراع الازلي على المال وهو الصراع السائد في العالم اجمع، ولم يرتكز على هوية ما، وان كانت الاضاءة بتدرجاتها اللونية، موفقة الى حد كبير في الكثير من المشاهد التي حملت في طياتها مشاعر الكراهية والدماء والالام ومعاناة الشخصيات التي ادت الى تلك الحرب الدامية. يبقى ان هذا العرض المسرحي يحمل الكثير من الهموم الانسانية العميقة ويستعرض احداثا جلية، ينبغي التوقف عندها وقراءتها بموضوعية، بعيدا عن فلسفة الدراما المسرحية اذا اردنا ان نتعامل مع فكر يقدم على خشبة المسرح لان كل ادوات المسرح التقليدية والمتعارف عليها كانت موجودة وقد استخدمها المخرج بالشكل الذي يتناسب مع احداث العرض.

يذكر انه قبل بدء العرض المسرحي اهدى فريق عمل “الحل بالحرب” درعا تكريمية قدمها الطلبة المشاركون من مملكة البحرين لرئيس المهرجان وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد الهاجري شكرا وعرفانا لاتاحته الفرصة لهم للمشاركة في هذه الدورة التي تتسم بالابداع والمنافسة الطلابية.