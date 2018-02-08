رام الله – وكالات: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس، أن اسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لتقويض حل الدولتين.

وقال الحمدالله خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إن “إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لتقويض حل الدولتين، خصوصاً تصعيدها الاستيطاني، واتخاذها عدداً من الاجراءات وسنها لعدد من القوانين بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم”.

وأكد ضرورة اتخاذ مؤسسات المجتمع الدولي، سيما الأمم المتحدة، “خطوات جدية لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها العسكري والاستيطاني، وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني، وللمقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه”.

وبحث الحمد الله مع ميلادينوف آخر التطورات السياسية والمستجدات على صعيد المصالحة الوطنية.

كما اجتمع الحمدالله مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف لبحث تنسيق مشاريع الاتحاد المقبلة في فلسطين.

وذكر مكتب الحمدالله في بيان، أن الجانبين بحثا في “متابعة مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمانحين، الذي عقد أخيراً، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل”، واستعرضا أهم المشاريع الملحة والعاجلة لدعمها من الدول المانحة، خصوصاً محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة، بالإضافة إلى مشروع خط الغاز الناقل للقطاع من أجل تحويل محطة توليد الكهرباء.

من ناحية ثانية، تعكف البلدية الإسرائيلية في القدس على إقامة مسار للمتنزهين، يربط ما بين موقعين استيطانيين في بلدة الطور، في القدس الشرقية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس، أن المسار سيربط بين البؤرتين الاستيطانيتين بيت أوروط، وبيت هحوشين في بلدة الطور.

وأضافت “لأغراض إقامة المسار فإنه ستتم مصادرة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة”.

على صعيد آخر، طالبت وزارة الإعلام الفلسطينية اتحاد الصحافيين العرب، بمعاقبة تسعة صحافيين عرب، والمؤسسات التي يعملون لديها لزيارتهم إسرائيل، داعية إلى “وضع الصحافيين التسعة ومؤسساتهم، إن كانت توافق على هذه الزيارة، على القائمة السوداء، ووقف أي تعامل معهم”.

يشار إلى أن وفد إعلامي من دول عربية يزور إسرائيل حالياً، وهم خمسة مغاربة ولبناني وعراقي ويمني وسوري.

في غضون ذلك، ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، العقوبات الصادرة العام 2016، بينها حكمان بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مستوطنين إسرائيليين خطفوا وقتلوا الفتى محمد ابو خضير وحرقوه في العام 2014.

وفي الضفة الغربية، عززت قوات الاحتلال تواجدها استعداداً لمواجهات محتملة مع الفلسطينيين اليوم الجمعة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي أمس، 18 فلسطينياً، فيما اقتحم نحو 50 مستوطناً أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة، في حين أبعدت إسرائيل شاباً مقدسياً عن مكان سكنه لـ21 يوماً.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن اسرائيل تسعى “لسرقة أموال الفلسطينيين”، من خلال قانون جديد يقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية، ما يوازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات “الشهداء والجرحى والمعتقلين الفلسطينيين”.