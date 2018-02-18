الحمود بحث ومحافظي حولي والعاصمة الارتقاء بخدمات المواطنين

زار محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، ومحافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا، محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه. حيث تناول اللقاء الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمستوى الخدمات في المحافظات وانعكاس ذلك على سرعة وكفاءة وصول هذه الخدمات للمواطنين، ومدى كيفية الحد من بعض المشكلات بما يضمن تطوير الأداء والإرتقاء بالعمل وخدمة الوطن والمواطنين.

وأكد المحافظون على أهمية استمرار التواصل ومد جسور التعاون بين المحافظات من أجل النهوض بمستوى الخدمات والارتقاء بها ، تحقيقا لرغبة القيادة الرشيدة التي تحرص على تحقيق الأمن والرخاء للمواطنين.