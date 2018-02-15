* الحوار قيم وأخلاق يحقق الأمن والرخاء… ونشر ثقافته واجب ديني ووطني

* الصوت العالي والصراخ في الحوار دليل على قلة الحجة وعجز المحاور عن الاقناع والتزام الأدب

للحديث مع الغير في الاسلام اصول وآداب ينبغي للمسلم مراعاتها حتى يكون المرء ملتزما حدود الله عاملا في مرضاته فما اكثر عثرات اللسان حيث يتكلم وما أكثر مزالقه حين يتحدث قال الله تعالى «قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا».

فكم من حوار بين زوج وزوجته لم يراع فيه اصول الحوار وادابه كانت نهايته الطلاق.

وكم من حوار نزغ الشيطان فيه بين المرء وصاحبه فكانت عاقبته الفراق والبغضاء وكم من القلوب تشتتت بسبب الجدل الذي لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه ولا يقصد منه الا افحام الخصم او التشهير به واظهار الخلل في كلامه او فعله او قصده.

والحوار عند العلماء المتقدمين يسمونه الجدال ويستدلون عليه بقوله – جل وعلا – «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما) – سورة المجادلة/ 1 فسمى ذلك الجدال والمجادلة حوارا لذلك حثنا ورغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في البعد عن المراء (الجدال) فقال (انا زعيم ببيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا) – رواه ابوداود.

تعالوا ايها الاحباب نعرف شيئا عن الحوار في الاسلام واهميته للفرد والمجتمع والامة ونحاول جميعا ان ننشر ثقافة هذا الحوار الذي وضعت الشريعة الاسلامية قواعده وادابه، فيما يلي لقطات عن الموضوع .

أدب الحوار وغاياته

يشكل الحوار ركنا اساسيا من اركان الدعوة الاسلامية فالدعوة الاسلامية في الاساس قائمة على حوار المخالفين واقناعهم بالحجة والمنطق والدليل وقد جاءت الدعوة الاسلامية في اساسها لتعطي الحرية لجميع الناس في اعتناق الاسلام فلا اجبار لاحد على ذلك ما لم يقتنع اقتناعا كاملا قال تعالى: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، حيث كان ديدن المسلمين على الدوام هداية الناس الى الحق والصراط المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة بعد ان يدخل نور الاسلام الى قلوبهم فتنشرح له صدورهم.

كانت للحوار في الاسلام ضوابط واحكام واداب، فالحوار ينبغي ان يكون ممنهجا بالحكمة منصفا بالموعظة الحسنة فلا ينبغي ان يكون الحوار اهوج دون اسس وقواعد وضوابط والا انقلبت نتائجه ولم يؤت ثماره.

فمن اداب الحوار في الاسلام الاتي:

1 – التزام القول الحسن وتجنب منهج التحدي والافحام ففي محكم التنزيل: «وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن) – سورةالاسراء / 53 وقوله تعالى «وجادلهم بالتي هي احسن) – النحل / 125.

(وقولوا للناس حسنا) – البقرة/ 83.

فحق العاقل اللبيب طالب الحق، ان ينأى بنفسه عن اسلوب الطعن والتجريح والهزء والسخرية والوان الاحتقار والاثارة والاستفزاز.

ومن لطائف التوجيهات الالهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الانصراف عن التعنيف في الرد على اهل الباطل حيث قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم (وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) – الحج / 68 – 69.

2 – ويلحق بهذا الاصل: تجنب اسلوب التحدي والتعسف في الحديث ويعتمد ايقاع الخصم في الاحراج ولو كانت الحجة بينه والدليل دامغا فإن كسب القلوب مقدم على كسب المواقف وقد تقحم الخصم ولكنك لا تقنعه وقد تسكته بحجة ولكنك لا تكسب تسليمه واذعانه وانك لتعلم ان اغلاظ القول ورفع الصوت وانتفاخ الاوداج لا يولد الا غيظا وحقدا وحنقا. ومن اجل هذا فليحرص المحاور الا يرفع صوته اكثر من الحاجة فهذا رعونة وايذاء للنفس وللغير ورفع الصوت لا يقوي حجة ولا يجلب دليلا ولا يقيم برهانا بل ان صاحب الصوت العالي لم يعل صوته – في الغالب – الا لضعف حجته وقلة بضاعته فيستر عجزه بالصراخ ويواري ضعفه بالعويل وهدوء الصوت عنوان العقل والاتزان والفكر المنظم والنقد الموضوعي والثقة الواثقة.

3 – ومن اهم ما جاء في اداب الحوار: حسن الاستماع وادب الانصات وتجنب المقاطعة: واللباقة في الاصغاء وعدم قطع حديث المحاور وان من الخطأ ان تحصر همك في التفكير فيما ستقوله ولا تلقي بالا لمحدثك ومحاورك وقد قال الحسن بن علي لابنه رضي الله عنهم اجمعين:

يا بني اذا جالست العلماء فكن على ان تسمع احرص منك على ان تقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ولا تقطع على احد حديثا – وان طال – حتى يمسك).

ويقول ابن المقفع:

«تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ومن حسن الاستماع: امهال المتكلم حتى ينقضي حديثه وقلة التلفت الى الجواب. والاقبال بالوجه. والنظر الى المتكلم. والوعي لما يقول.

4 – لابد في الحوار الجيد من سماع جيد والحوار بلا حسن استماع هو (حوار طرشان) كما تقول العامة كل من طرفيه منعزل عن الاخر.

ان السماع الجيد يتيح القاعدة الاساسية لالتقاء الاراء وتحديد نقاط الخلاف واسبابه حسن الاستماع يقود الى فتح القلوب واحترام الرجال وراحة النفوس، تسلم فيه الاعصاب من التوتر والتشنج، كما يشعر بجدية المحاور وتقدير المخالف، واهمية الحوار. ومن ثم يتوجه الجميع الى تحصيل.

الفائدة والوصول الى الهدف المطلوب:

الخاتمة

وفي ختام هذه اللقطات الموجزة ارجو ان اكون قد اديت امانة التوجيه والارشاد والحث على نشر ثقافة الحوار المؤدب الراقي… خاصة اننا نشاهد في كثير من الفضائيات والمسلسلات الغزو الفكري الذي يحمل في طياته سوء الاخلاق في حوار انقلب الى الفاظ بذيئة وتشابك بالايدي وكراهية وعداء.

5 – اللهم نعوذبك من الفتن وسوء الاخلاق والتطرف والارهاب.