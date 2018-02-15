الحوثيون يعتدون على المحتفلين بعيد الحب

صنعاء – وكالات: اعتدت ميليشيات الحوثي في صنعاء، على شباب وشابات يرتدون اللون الأحمر، واتهمتهم بأنهم يحتفلون بعيد الحب “الفالنتاين”، واصفين الاحتفالية بـأنها “بدعة وكفر”.

وأفاد شهود عيان أول من أمس، بأن المسلحين الحوثيين اعتدوا بالضرب على شباب وشابات في شارع حدة وسط صنعاء، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لإرهاب من يحاول أن يتدخل، مؤكدين أن الميليشيات نشرت عناصر مسلحة من أتباعها أمام المجمعات التجارية لرصد من يرتدون اللون الأحمر، والاعتداء عليهم ووصفهم بألفاظ نابية.

وقال الناشط عمار مرشد أن جماعة الحوثي ألقت القبض على أي شاب يلبس الأحمر ومعه “دباديب أو ورود”.

من جهتها، أكدت مصادر متطابقة أن الميليشيات أغلقت أول من أمس، سبعة محال تجارية لبيع الهدايا والورود الطبيعية بصنعاء، وشددت الإجراءات الأمنية لمنع أي مظاهر احتفائية بالمناسبة.

وتعمد كثير من شباب وشابات صنعاء ارتداء اللون الأحمر وشراء الورود الحمراء، في تحد لميليشيات الحوثي، التي تحاول محاصرة أي مظاهر للاحتفالية وتعتبرها من المحرمات.

وتفاعل كثير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي مع دعوات الاحتفال بعيد الحب، داعين إلى أن يطغى الحب والسلام على شعارات الكراهية والموت الحوثية.