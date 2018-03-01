عدن – وكالات:

استحدثت ميليشيات الحوثي مقرراً دراسياً جديداً، وفرضت تعديلات على مادة الثقافة الإسلامية، باتت ضمن المقررات الملزمة على طلاب جامعة صنعاء، وضمنتها أهدافها الطائفية.

وأكدت مصادر أكاديمية أن الحوثيين أضافوا تعديلات على مادة الثقافة الإسلامية واستحدثوا مقرراً جديداً أطلق عليه “الصراع العربي – الإسرائيلي”.

وقالت إن المقرر الدراسي المضاف للمادة يركز على الترويج للحوثيين، وتمجيد داعميهم في إيران و”حزب الله” ونظام بشار الأسد في سورية.

وضمت قائمة أسماء المؤلفين للمقرر، 13 اسماً، بينهم قيادات حوثية لا تحمل أي مؤهل أكاديمي.

على صعيد آخر، شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس، على أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها اليمن هى “أزمة دولية”.

وقال “طلبنا أن تدير منظمة الأمم المتحدة ميناء الحديدة الذي يسيطر عليها الحوثيون”، مشيرا إلى أن الحوثيين يأخذون النفط الذي يصل عبر ميناء الحديدة ويبيعونه بخمسة أو ستة أضعاف سعره الأصلي، كما يستخدمون أرباح الميناء في تمويل أنشطتهم القتالية.

في غضون ذلك، شنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، قصفاً جوياً ومدفعياً على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة رازح الحدودية شمال محافظة صعدة.

وفي الحديدة، تكبدت ميليشيات الحوثي نحو 120 قتيلاً وعشرات الجرحى بغارة للتحالف استهدفت تجمعاتهم في جنوب شرق مديرية الجراحي ومديريتي زبيد والتحيتا، فيما استمرت المواجهات البرية في المرتفعات الشرقية، وفي منطقة الهاملي شمال شرق معسكر خالد بن الوليد، وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً.

وفي البيضاء، حررت القوات الشرعية جبل المجرور وساحة وحمراء القحوز وحمراء النجر في مديرية ناطع، فيما سقط 20 قتيلاً وسط تقدم للشرعية لتحرير جبل الظهر المطل على أولى مناطق مديرية الملاجم.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش خاض معارك عنيفة في جبهة “ميمنة الميمنة” بنهم، قتل فيها 17 متمرداً وأسر 50 آخرين، بينهم قيادات ميدانية، مضيفة إن حصيلة القتال في ثلاثة أيام بلغت نحو 200 قتيل.

وفي الجوف، شن التحالف غارات على تجمعات للحوثيين في مديرية المتون.

على صعيد آخر، اعترض التحالف أمس، صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون على مأرب ودمرته.

من ناحية ثانية، أكد التحالف العربي خلال اجتماع للسفراء والملحقين العسكريين في الرياض، أول من أمس، دعم جهود المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث.

وشدد على “أهمية واستمرار دعم الجهود الدولية بشأن اليمن، بما فيها دعم التحالف لجهود المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث”.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، موضوعات عدة، بينها سبل تحقيق “عودة الشعب اليمني لممارسة حياته الطبيعية اليومية في ظل حكومة شرعية، تنهي دور الميليشيا الحوثية”.

في غضون ذلك، أطلق مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أول من أمس، تحركاً يرمي لإجبار الادارة الاميركية على وقف دعمها للتحالف العربي.