دعا النائب د.محمد الحويلة وزير الاشغال العامة حسام الرومي الى سرعة معالجة كارثة بحيرات الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد والتي تهدد المدينة بكارثة بيئية وصحية بسبب عم ربط الصرف بمحطات حتى الأن حيث يتم وضعة بمنطقة صحراوية بالقرب من المدينة ما سبب انتشار الحشرات والروائح الكريهة المنبعثة من تجمع مياة الصرف الصحي، مطالبًا بعمل مسح بيئي عاجل للمدينة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها للحد من خطورة هذا الأوبئة والحشرات.

وأكد الحويلة أنه سيطرح هذا الموضع اليوم في اجتماع لجنة البيئة مع المسؤولين في وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة والمحدد لمنافشة تطورات الوضع البيئي في الكويت لإيجاد حل لهذه الكارثة, مشيرًا الى ان الحشرات الطائرة تغزو المدينة بشكل مخيف وبأعداد هائلة وتنقل الامراض والاوبئة بين الاطفال وأهالي المنطقة.

واوضح ان صحة الأهالي لا تقبل التهاون والتراخي والتأجيل، وأن على الجهات المعنية سرعة معالجة هذة الملوثات والاخطار والقضاء على الحشرات نهائيا لحماية أهالي المدينة.

واضاف: غير المقبول أن تكون مدينة صباح الأحمد التي تعد من أكبر المدن تحمل اسم سمو أمير البلاد دون صرف صحي وعدم ربطها بمحطة حتى الآن، مؤكدًا على ضرورة ردم هذه الحفر والبحيرات وإبعادها عن المدينة لاقرب محطة صرف صحي.

واكد انه سيتابع الوضع مع وزارة الاشغال والهيئة العامة للبيئة والجهات المسؤولة لمعالجة هذه الكارثة فورًا وصحة المواطنين في المقام الأول ولا يجب التهاون تجاهها.